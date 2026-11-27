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El fútbol irrumpió en el debate político entre los candidatos a la presidencia del Gobierno español después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sacara a relucir la cuestión de que España acoja la final del Mundial 2030 y dirigiera una pregunta directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de participantes en el debate.

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El diario español «Marca» informó de que Feijóo tomó la iniciativa de plantear el asunto durante el debate a cuatro y exigió una postura clara sobre la celebración de la final en España, apoyándose en el peso futbolístico del país como uno de los anfitriones del torneo, que organizarán España, Portugal y Marruecos, además de los partidos conmemorativos que se disputarán en Argentina, Paraguay y Uruguay.

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«Por cierto, le voy a hacer una pregunta, aunque pueda pensar que es de fútbol; se la voy a hacer a todos los candidatos», dijo el líder del Partido Popular.

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Feijóo añadió: «Mire, yo defiendo que España acoja la final del Mundial 2030. ¿Ustedes también? ¿Defiende usted, señor Sánchez, que España organice el Mundial, siendo el país anfitrión y la mayor potencia futbolística del mundo? ¿Está de acuerdo conmigo, señor Sánchez, en que organicemos la final en España, sí o no?».

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Pedro Sánchez evitó entrar en un enfrentamiento político directo con Feijóo y optó por responder desde sus preferencias futbolísticas personales.

El presidente del Gobierno señaló que le habría gustado que la final se disputara en el estadio del Atlético de Madrid (Metropolitano), pero considera que el estadio del Real Madrid (Santiago Bernabéu) es la opción más adecuada para albergar un acontecimiento de esta magnitud.

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«Yo, como soy del Atlético, querría que fuera en el Wanda, pero entiendo que tiene que ser en el Bernabéu», afirmó Sánchez.

El debate dio otro giro con la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal, que rechazó la idea de organizar el Mundial junto a Marruecos y vinculó su postura a cuestiones de soberanía española y a las disputas políticas en torno a las ciudades de Ceuta y Melilla.

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De este modo, la discusión fue más allá de qué estadio acogerá la final y derivó hacia el desacuerdo sobre la naturaleza de la cooperación con Marruecos en la organización del torneo, después de que Feijóo y Sánchez defendieran posturas favorables a que la final se dispute en España, mientras que Abascal aprovechó la cuestión para expresar su rechazo a la colaboración con Rabat, en consonancia con la postura de su partido sobre la soberanía y las relaciones bilaterales.

Estas posturas llegan en un momento en el que los tres países, España, Portugal y Marruecos, se preparan para organizar en 2030 un Mundial con 48 selecciones.

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La pugna por acoger la final del Mundial 2030 se ha convertido en un desacuerdo entre Marruecos y España, ya que la candidatura conjunta no determinó qué país albergará el partido decisivo.

España defiende su derecho a organizar la final y propone el Santiago Bernabéu, en Madrid, y el Spotify Camp Nou, en Barcelona, mientras que Marruecos promociona el nuevo Estadio Hassan II de Benslimane, cerca de Casablanca, que está previsto que tenga capacidad para unos 115.000 espectadores.

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La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) aún no ha anunciado su decisión y ha asegurado que la elección del estadio se hará «en el momento oportuno».