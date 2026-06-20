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Ronald KoemanImago
Jeroen van Poppel

Traducido por

Ronald Koeman se muestra reflexivo en la rueda de prensa

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
World Cup

Ronald Koeman admitió que sus cambios en el partido del Mundial contra Japón no funcionaron. El técnico de la Oranje reconoció, en la rueda de prensa previa al duelo con Suecia, que no logró su objetivo con esas sustituciones.

Holanda dominó gran parte del encuentro y desperdició una ventaja de 2-1 en los minutos finales. Las sustituciones realizadas a partir del minuto 70 generaron mayor controversia.

Retiró a Donyell Malen y Crysencio Summerville, y luego a Cody Gakpo, lo que mermó la velocidad de la delantera. Japón, en cambio, ganó espacios para presionar en los minutos finales.

En la rueda de prensa se le preguntó si había analizado los cambios con el director de fútbol de élite, Nigel de Jong. Koeman aclaró que habla a diario con De Jong, pero no sobre ese tema.

«Hablo con Nigel todos los días, pero no le pregunto por los cambios», respondió. Reconoció que sus decisiones no dieron el resultado esperado.

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Holanda crest
Holanda
HOL
Suecia crest
Suecia
SWE

Con la entrada de Memphis Depay, Teun Koopmeiners y, más tarde, Brian Brobbey, buscaba más control del balón, pero el resultado no fue el esperado.

Koeman admitió que la idea era buena, pero que la ejecución no funcionó, lo que permitió a Japón igualar el marcador.

«He intentado explicar las ideas detrás de los cambios, pero no tuvieron el impacto que esperaba para ganar el partido», concluyó Koeman. «Y eso es responsabilidad mía».

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