Cristian Romero, defensa del Tottenham Hotspur, sigue dando prioridad a un traspaso al Barcelona, tras negarse a confirmar su acuerdo para incorporarse al Inter de Milán, a la espera de un último movimiento del club catalán para cerrar la operación.

Esto se produce mientras los representantes del jugador argentino mantienen contacto con la dirección deportiva del Barcelona durante las últimas semanas, con la convicción de que podrían producirse movimientos de última hora en la línea defensiva del equipo durante el mercado de fichajes.

El Barcelona tiene a Romero en su lista, pero ya le ha comunicado que no dará ningún paso para incorporarlo a menos que se marche alguno de los defensas o laterales que figuran en su plantilla.

Según el diario español "Sport", el Inter de Milán se reunió con el agente de Romero a finales de la semana pasada y le presentó una oferta por 4 temporadas, con un salario ligeramente inferior al que percibe actualmente en el Tottenham, pero con años adicionales en su contrato.

Las negociaciones quedaron congeladas por parte del jugador, y tampoco se alcanzó un acuerdo sobre el importe del traspaso, después de que el club inglés reclamara 50 millones de euros por su venta, pese a su disposición a negociar.

El Tottenham tiene la intención de permitir la salida del defensa internacional argentino, e incluso empieza a aumentar la probabilidad de aceptar su cesión con opción de compra si el jugador continúa presionando para marcharse.

Ante la incertidumbre, el Inter de Milán decidió no esperar y ha alcanzado por el momento un acuerdo con John Stones, defensa del Manchester City cuyo contrato con el club expira.

Esto representa un mensaje claro para Romero, ya que el Inter de Milán no lo fichará ahora a menos que logre vender a Pavard durante el actual mercado de fichajes.

Todo quedó completamente paralizado después de que Romero expresara su clara voluntad de esperar al Barcelona, tras el interés que mostró Deco por incorporarlo.

El Barcelona no descarta por el momento realizar un cambio en la línea defensiva, especialmente porque en la actualidad existen dos vías para actuar: la primera consiste en fichar a un defensa de primer nivel en caso de que se marche alguno de los defensas o laterales, siendo Araújo o Koundé los más cercanos a la salida; la segunda pasa por apostar por un jugador con capacidad de progresión, preferiblemente zurdo.

La operación por Salinas sigue sobre la mesa del Barcelona, pero el club catalán no pagará los 16 millones de euros que reclama el Racing por su venta.

Romero se prepara para reducir su salario con el fin de que el Barcelona pueda inscribirlo, y el factor tiempo podría jugar a favor del club catalán, sobre todo porque el Tottenham necesita deshacerse de algunos de sus jugadores, mientras que el defensa argentino debe incorporarse a los entrenamientos del equipo londinense a partir del próximo 10 de agosto.