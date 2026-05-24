«Robertson deja el Liverpool y da un paso importante dentro de la Premier League»

Andy Robertson seguirá en la Premier League la próxima temporada. Según el periodista Ben Jacobs, el lateral escocés ya alcanzó un acuerdo con el Tottenham Hotspur.

El defensa, de 32 años, finaliza su contrato con los ‘reds’ y ya se despidió de la afición en el último partido liguero.

Así concluye su exitosa etapa de nueve años en Anfield, donde se consolidó como uno de los laterales más influyentes de la historia reciente del club.

Llegó en 2017 procedente del Hull City por nueve millones de euros y, en total, disputó 378 partidos oficiales con los Reds.

Según el periodista especializado en fichajes Ben Jacobs, el Tottenham lleva meses con un acuerdo con Robertson que se mantuvo pese a la incertidumbre deportiva de los Spurs.

El club londinense salvó la categoría en la última jornada tras ganar 1-0 al Everton y quedar por encima del West Ham.

Ahora se prepara para un nuevo capítulo en el norte de Londres, donde aportará amplia experiencia a nivel de club e internacional.

Con Escocia suma 92 encuentros y se espera que juegue el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.