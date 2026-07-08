Rivaldo deja de lado la rivalidad entre Brasil y Argentina por Messi

La leyenda brasileña Rivaldo elogió a Lionel Messi y a Argentina tras la victoria 3-2 sobre Egipto que los clasificó a cuartos del Mundial 2026.

En su cuenta de Instagram destacó la lucha del encuentro: «¡Qué tenacidad, qué ganas de ganar, qué entrega! Esto es lo que los aficionados esperan ver en un Mundial».

El exfutbolista brasileño dedicó un elogio especial al capitán de Argentina, añadiendo: «En cuanto a Lionel Messi, no hay nada que decir. ¡Menudo jugador! A sus treinta y nueve años, participa en su sexto Mundial y sigue mostrando la misma pasión con la camiseta de Argentina; grita, lucha, llora y, una vez más, resulta decisivo».

Rivaldo recordó que la eterna rivalidad entre Brasil y Argentina no le impide reconocer el valor del rival: «Soy brasileño, amo a mi país y siempre animaré a nuestra selección. La rivalidad es parte del fútbol, pero también sé valorar y admirar cuando veo un gran partido y un equipo que lo da todo en el campo». Cerró felicitando a Argentina: «Partidos como este enriquecen el fútbol y se merecen el Mundial. Enhorabuena por su clasificación».

Egipto ganaba 2-0 hasta el 79’, pero Messi y los suyos remontaron ante el equipo de Hossam Hassan y vencieron 3-2 en 13 minutos. En cuartos se medirán a Suiza, que eliminó a Colombia 4-3 en penaltis el miércoles.

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