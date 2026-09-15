Richarlison ataca públicamente a De Zerbi

La situación del brasileño Richarlison se complica cada vez más dentro del Tottenham, después de que el entrenador italiano Roberto De Zerbi decidiera excluirlo de la lista del equipo en la Premier League, antes de asestar un nuevo golpe al delantero al dejarlo también fuera de la convocatoria que viajó a Liverpool en la Copa de la Liga inglesa.

La decisión de De Zerbi llegó en un momento sumamente delicado para el Tottenham, que atraviesa un inicio muy irregular en el plano ofensivo, ya que el equipo no logró marcar ningún gol en sus cuatro primeros partidos de la Premier League, lo que aumenta los interrogantes sobre las opciones ofensivas del entrenador, en medio de la continua exclusión de uno de los máximos goleadores del equipo la temporada pasada.

Richarlison había terminado la temporada pasada como máximo goleador del Tottenham, tras marcar 12 goles, y comenzó como titular en el primer partido del equipo ante el Brentford, antes de que la situación cambiara rápidamente y se le pidiera al delantero brasileño buscar un nuevo club durante el mercado de fichajes de verano.

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Y pese a haberle brindado una nueva oportunidad de participar con el equipo en la Copa de la Liga, Richarlison no se encontró dentro de los planes de De Zerbi, quien decidió no convocarlo para el enfrentamiento ante el Liverpool, algo que provocó la molestia del jugador y lo llevó a expresar su descontento de forma pública a través de las redes sociales.

Tras la difusión de las declaraciones de De Zerbi relacionadas con su exclusión, Richarlison reaccionó a una de las publicaciones que recogían las palabras del entrenador en la plataforma "Instagram", utilizando en un principio un emoji que refleja llanto, en clara alusión a su descontento con la decisión.

El delantero brasileño no se conformó con eso, sino que volvió a compartir la publicación a través de su cuenta y añadió un comentario muy breve, aunque con un significado evidente, cuando escribió: "¿Por qué?".

Esta reacción revela la magnitud de la tensión que rodea el futuro de Richarlison dentro del Tottenham, sobre todo porque el jugador aún no ha logrado resolver su salida del club, pese a que hubo varios intentos de encontrarle un nuevo equipo durante el mercado de fichajes de verano.

Hubo intentos de trasladar a Richarlison a varios clubes, entre ellos el Everton y el Trabzonspor, además del Vasco da Gama, pero ninguno de estos movimientos llegó a buen puerto, por lo que el jugador continúa en el Tottenham en una situación aún más complicada.

Según lo publicado por el periódico "Daily Mail", Richarlison ha quedado fuera de los planes de De Zerbi en la actualidad, a pesar de que estaba disponible para participar en la Copa de la Liga, lo que hace que su exclusión del enfrentamiento ante el Liverpool resulte aún más llamativa.

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Esto ocurre en un momento en el que el Tottenham necesita soluciones ofensivas urgentes, después de que el equipo fuera incapaz de marcar en sus primeros cuatro partidos de la liga, lo que aumenta la presión sobre De Zerbi, que se encuentra ante un doble dilema: buscar soluciones ofensivas y, al mismo tiempo, gestionar el futuro de un delantero que fue el máximo goleador del equipo la temporada pasada.

Por otro lado, parece que la relación entre Richarlison y el entrenador italiano ha entrado en una nueva etapa de tensión, después de que el malestar del jugador pasara de los pasillos a la esfera pública a través de las redes sociales, a la espera de cómo evolucionarán las cosas en el próximo periodo y de si ambas partes lograrán superar la disputa, o si la exclusión del delantero brasileño allanará el camino hacia el final de su trayectoria con el Tottenham.