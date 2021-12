Reverter: "El Barça fichará en invierno y en verano"

El Barcelona podrá fichar en el mercado de invierno. Así lo aseguró el CEO del club blaugrana, Ferran Reverter, en una rueda de prensa destinada a presentar el referéndum para la financiación del Espai Barça, que se celebrará el domingo 19 de diciembre. Reverter dejó claro que el club puede permitirse la incorporación de algún jugador, eso sí, supeditada a una situación económica que no deja lugar a movimientos importantes. "Cuando se abra el mercado, el Barça debe estar allí y va a estar allí. Evidentemente el Barça podrá fichar, en invierno y en verano. Tiene que mirar muy bien como lo hace, pero no hay ninguna duda de que el Barça fichará en invierno y fichará en verano", dijo el director general azulgrana.

En cuanto a la renovación de Ousmane Dembélé, que termina en contrato en junio de 2022 y con el que Xavi cuenta al cien por cien en su nuevo proyecto, Reverter también admitió que puede que la situación se alargue: "Por supuesto podemos renovar a Dembélé. Igual tardamos un poco más, es verdad, porque tal y como está la situación nos lo miramos con mucho detalle".

En la rueda de prensa, el CEO barcelonista dejó varios mensajes, la mayoría destinados a la financiación del Espai Barça y al traslado que el club deberá hacer a otro estadio durante la temporada 2022-23 durante las obras del Camp Nou. Repasamos las reflexiones de Ferran Reverter:

Cómo irán las obras y afectación a socios: "En la primera temporada haremos un sistema similar al del Athletic, con la mitad del campo cerrada. Será rotativa para los socios. La tribuna no se tocarái en ese momento. En la segunda temporada, tendremos que ir fuera. Estamos evaluando números. No saldremos del círculo urbano de Barcelona, Montjuïc es una opción, pero miramos otras opciones internas. Queremos jugar lo máximo posible en casa. En la tercera y cuarta temporadas habrá más afluencia porque el estadio estará más acabado, pero seguirá habiendo zonas parcialmente cerradas".

Nombre del estadio: "Teníamos oferta que iban de los 10 a los 20 años. Pero pueden cambiar tanto la cosas que no firmaremos un contrato de más de 10 años para poder decidir si continuar o no en función de si el importe ha quedado desfasado. Teníamos cinco ofertas, pero vamos reduciendo porque vamos avanzando. Hemos ido concretando y descartando".

Crédito con Goldman Sachs: "El proyecto arrancó con Goldman Sachs en 2018 con un crédito puente que renovaremos por tercera vez. El tema está mucho más avanzado con ellos que con algún otro. Prácticamente seguro lo haremos con Goldman Sachs, pero no está 100% confirmado. En la última oferta que hicimos fueron los mejores, con lo cuál no creo que cambiemos".

Tipo de interés del crédito: "La inflación ahora está disparada, no juega a favor nuestro, pero el préstamo no se cierra hasta verano y tendremos tres o cuatro meses para decidir el momento ideal. El Madrid lo firmó a un 1,52%, pero es muy diferente, porque ya tienen el estadio prácticamente hecho y no hay riesgos. Nos gustaría que estuviera sobre el 2%, pero irá entre el 2 y el 3%".

Cómo se devolverá: "Con los 200 millones previstos de ingresos. Un tercio de estos ingresos (33%) irá para Goldman Sachs, pero subirá hasta un 40 o un 43% por los intereses. El resto irá a ingresos ordinarios del club".

Operación CVC: "La operación, tal y como estaba planteada, no la veíamos. Nos preguntaron si estaríamos dispuestos a estudiarla si la cambiaban y dijimos que sí. Ahora están mirando si pueden hacer una propuesta diferente. Y la estudiaremos".