Ousmane Dembélé es un jugador diferente. Es electricidad pura, desequilibrio. Si está bien, se puede convertir en una pesadilla para cualquier defensa. Entrando desde la izquierda o desde la derecha, el francés rompe las líneas del rival, estén juntas o no, y crea boquetes en los muros que los equipos contrarios plantan ante el Barcelona, sobre todo frente a un conjunto que practica el juego de posición delante del área. La media hora de Dembélé ante el Benfica genera ilusión. El extremo despertó al Barça, que durante varios minutos del segundo tiempo había bajado los brazos tras una primera mitad de libro a la que le faltó el gol.

El francés es una pieza fundamental para Xavi Hernández. El entrenador le dio media hora sabiendo que un esfuerzo superior al necesario podría provocar una recaída en su lesión muscular. Ya sucedió en el decisivo partido en el Olímpico de Kiev. Sergi Barjuán, entrenador interino entre Koeman y Xavi, le sacó 25 minutos cuando los médicos aconsejaban que jugase tan solo 15. El sobreesfuerzo le pasó factura y el extremo sufrió una elongación en el músculo semimembranoso del muslo izquierdo. 20 días más de baja para un jugador que no había debutado esta temporada tras la enésima lesión, producida en junio durante la Eurocopa de naciones.

Xavi reconoció el esfuerzo de Dembélé tras el partido ante el Benfica. "Hoy ha arriesgado y se tiene que agradecer, porque no estaba al 100%. Es encomiable su actitud. Otro jugador se hubiera acomodado y no habría jugado. Había riesgo de recaída y ha querido jugar, es un tío ganador", dijo el entrenador del Barça tras media hora apabullante del francés, que se convirtió en el faro del equipo cuando más necesitaba una sacudida.

Ahora, la prioridad es renovarle. Termina contrato en junio de 2022 y en poco más de un mes ya podrá negociar con cualquier club su salida libre del Barcelona, una opción que se contempla desde el club tras las primeras aproximaciones para ampliarle el contrato. La amenaza es que su representante vislumbre la posibilidad de percibir una alta comisión para sacarle del Barça gratis, sin el pago de ningún traspaso a la entidad azulgrana, un caramelo interesante para cualquier club y para el mismo agente.

Ahora el trabajo de Mateu Alemany y del vicepresidente deportivo Rafael Yuste es encauzar una renovación que pasa, principalmente, por el proyecto deportivo de Xavi Hernández. El mismo entrenador lo dejó clarísimo el día de su presentación: "Ahora mismo puedo apretar al presidente y a Mateu. Para mí, Dembélé en su posición, bien trabajado, puede ser el mejor futbolista del mundo. Se tiene que sentir feliz y cómodo, tiene que trabajar, pero por condiciones no tengo ninguna duda de que puede ser un crack mundial. Depende de él, de su mentalidad, de cuidarlo y se lesione poco. No tengo dudas. Es prioritaria su renovación, está claro". Ayer, tras el partido ante el Benfica, el técnico egarense insistió: "He hablado con él. No te voy a decir lo que he hablado, pero está muy feliz aquí. Vamos a ser positivos para que renueve, para mí es fundamental. Cuando está en el campo pasan cosas, es capaz de marcar la diferencia, ha generado muchísimo para el equipo".