Retirada definitiva: el Ajax le cierra la puerta a la víctima de Mourinho

El Ajax de Ámsterdam cerró definitivamente la puerta a la víctima del entrenador del Real Madrid, José Mourinho, complicando así la situación del jugador que puso fin a su vinculación con el club blanco.

El español Dani Ceballos terminó su etapa en el Real Madrid tras 9 años en las filas del club blanco, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo de mutuo consenso para rescindir el contrato que se extendía hasta el año 2027, quedando el jugador libre a partir del 1 de julio en curso.

Ese paso se dio a petición del técnico portugués, José Mourinho, que dejó al jugador fuera de sus planes para la nueva temporada.

El jugador estuvo muy cerca de fichar por el Ajax durante el actual mercado veraniego, pero un informe periodístico confirmó que el club neerlandés se retiró definitivamente de las negociaciones para contratar al centrocampista.

Según el diario "Marca", el club neerlandés puso fin a semanas de intensos contactos y de espera tras no lograr recibir una respuesta positiva del jugador andaluz.

El club neerlandés había alcanzado un acuerdo económico inicial con el Real Madrid respecto al traspaso del jugador, cuando este seguía vinculado por contrato al club español, pero la operación no se concretó debido a las exigencias del jugador.

El principal obstáculo para el traspaso de Ceballos residía en la dificultad de finalizar su contrato con el Real Madrid antes de dar ese paso, y lo que complicó aún más las cosas fueron las continuas dudas del jugador, ya que no estaba del todo convencido de que el Ajax fuera el destino ideal para continuar su carrera futbolística.

Después de que la directiva del Ajax se cansara de la incertidumbre y de mantener su oferta sobre la mesa sin obtener una respuesta clara, se retiró de la mesa de negociaciones.

Con esta decisión definitiva, el Ajax cortó por completo su relación con Ceballos, que tendrá que buscar otras opciones para definir su futuro futbolístico.