El resumen de Países Bajos vs. Qatar por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Países Bajos y Qatar se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo A del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Bayt como escenario, se encuentra el decepcionante anfitrión del torneo, frente a un rival que sin lucir completamente dominante, tiene todo en sus manos para avanzar a octavos de final.

SIGUE EN DIRECTO EL PAÍSES BAJOS VS. QATAR DEL MUNDIAL 2022

La Naranja Mecánica suma cuatro puntos en el campeonato, resultado de un triunfo sobre Senegal (2-0) y un empate ante Ecuador (1-1), teniendo en Cody Gakpo a su gran figura con un par de goles. Por su parte, el Marrón .suma derrotas consecutivas ante la Tricolor (0-2) y los Leones de la Teranga (1-3), por lo que ya se encuentran eliminados de la Copa del Mundo.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación, lo mejor del partido entre Países Bajos y Qatar, correspondiente al Grupo A del Mundial de Qatar 2022.

Once confirmado de Países Bajos

Once confirmado de Qatar

🇶🇦 The hosts take on one last bow at #Qatar2022 and this is how they line up! #FIFAWorldCup | #QAT pic.twitter.com/y25atU44LM