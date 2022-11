El resumen de Australia vs. Dinamarca por el Mundial Qatar 2022: goles, videos y estadísticas

Australia y Dinamarca se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo D del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Janoub como escenario, se da un duelo entre dos selecciones que definirán el segundo boleto del sector para los octavos de final, con la ventaja de inicio para los oceánicos.

Los Socceroos arrancaron el campeonato con una derrota por marcador de 1-4 ante Francia, seguido de un triunfo sobre Túnez por 1-0 con gol de Mitchell Duke. De tal manera, son segundos en el grupo con tres puntos. Por su parte, la Dinamita Roja igualó sin anotaciones con las Águilas de Cartago en el debut, mientras que cayó por 1-2 ante los Galos en la segunda jornada, a pesar de la anotación de Andreas Christensen. El cuadro a cargo de Kasper Hjulmand está igualado en la última posición del tablero con una unidad.

A continuación, lo mejor del partido entre Australia y Dinamarca, correspondiente al Grupo D del Mundial de Qatar 2022.

55' Mejor Australia en el complemento. Los Socceroos complican a Dinamarca en el mediocampo forzando errores con presión.

47' ¡Llegó Australia! McGree lanzó un tiro de esquina que finalmente le cae a Aziz Behich, cuyo tiro se marchó ligeramente desviado.

¡Ya se juega la segunda mitad en Al Janoub!

42' Remate flojo de Mitchell Duke desde fuera del área que ataja fácil Kasper Schmeichel. ¡Se mantiene el empate!

34' Dinamarca continúa dominando el balón y busca la apertura de la cuenta, mientras que Australia defiende la igualdad que lo está clasificando a octavos.

22' ¡Primer acercamiento de Australia! Riley McGree sacó una volea tras un pase de cabeza de Mitchell Duke que pasó cerca del vertical de Kasper Schmeichel.

18' ¡CEEEERCA! La Dinamita Roja lo intenta, forzando a Mathew Ryan a cortar el centro y a despejar el peligro.

11' ¡Otra vez lo tuvo Dinamarca! Martin Braithwaite le cedió el balón a Mathias Jensen quien remató obligando la estirada de Ryan que mandó al córner.

6' ¡Tapadón de Mat Ryan! Desborde por la banda izquierda de Joakim Maehle, que coloca un centro pero lo corta el arquero de Australia.

¡Balón en movimiento sobre el césped del Estadio Al Janoub!

El encuentro será arbitrado por Mustapha Ghorbal. El argelino será asistido por las bandas por sus compatriotas Mokrane Gourari y Abdelhak Etchiali, mientras que el cuarto juez es el senegalés Maguette NDiaye. El VAR será gestionado por el argentino Mauro Vigliano y el colombiano Nicolás Gallo, siendo auxiliados por Gabriel Chade y Adil Zourack.

Los antecedentes previos:

¡Formaciones confirmadas!

