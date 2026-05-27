René van der Gijp desaconseja encarecidamente volver al Ajax

Wim Kieft cree que Daley Blind (36) aún puede destacar en la Eredivisie. René van der Gijp lo niega en el podcast «KieftJansenEgmondGijp» del miércoles.

Blind acaba de contrato con el descendido Girona y podría fichar gratis. El defensa y centrocampista jugó en el Ajax en dos etapas y, entre medias, pasó cuatro temporadas en el Manchester United.

«Daley Blind aún puede jugar fácilmente en los Países Bajos», opina Kieft sobre el exjugador del Ajax. «La gente dice que es lento. Pero siempre ha sido igual de lento».

«Pero Blind sí sabe jugar bien al fútbol. Juega mejor que ese Baas», compara el analista de Haarlem con el defensa central del Ajax. «Ese también está bastante bien. Pero creo que a Blind aún le resulta fácil jugar al fútbol».

El presentador Michel van Egmond pregunta si recomendaría su regreso. «Quédate ahí, tío», responde Van der Gijp. «Si no, Valentijn Driessen te dedicará una columna cada dos por tres diciendo que te falta velocidad».

«Además, en Países Bajos tendría que jugar al lado de Sutalo; eso no ayuda», añade el escéptico Van der Gijp.

Kieft concluye: «Blind parece que aún quiere jugar un año más, o al menos hacerlo en el Ajax».