René van der Gijp compara el gol de Mika Godts con el de Zlatan Ibrahimovic y emite un veredicto imparcial

En el podcast KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp duda de que Mika Godts triunfe en el extranjero. Además, analiza en detalle el gol del extremo izquierdo del Ajax al NAC Breda y lo compara con el que Zlatan Ibrahimovic marcó al mismo rival en 2004.

“¿Qué opino de la comparación entre los goles de Mika Godts y Zlatan Ibrahimovic? Bueno, Zlatan era más consciente de lo que estaba haciendo que Godts”, comienza Van der Gijp.

«Con Godts tuve la sensación de que corría pensando: “a ver hasta dónde llego”. Podría haber terminado ante el primer rival».

«En el caso de Zlatan sí sentía que hacía todo de forma consciente. Iba algo más lento porque iba regateando y girando».

Godts tenía velocidad y seguía corriendo, esperando chocar con alguien, por eso no pasó el balón. No sé si Godts rendirá al máximo en el extranjero.

«Lo curioso es que Suárez siguió marcando como en el Ajax. Pero los extremos solo valen si están al nivel de Olise; si no, no aportan mucho».

“Si Berghuis se fuera ahora a Francia, la gente diría: ¿qué hacemos con él? Olise marca 23 goles y da 18 asistencias. Un extremo debe participar en 40 o 50 goles para ser útil”.

“Si no llegas a esa cifra como extremo... Incluso dicen que Gakpo solo se mete hacia dentro. Noa Lang también lo hace”, concluye Van der Gijp.