Real Sociedad vs. Osasuna, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Sociedad recibe a Osasuna este martes 13 de enero a las 21:00 horas en el estadio de Anoeta, por los octavos de final de la Copa del Rey 2025-2026.

Sigue aquí en directo el Real Sociedad vs. Osasuna de la Copa del Rey 2025-26

Los Txuri-Urdin avanzaron a los octavos de final después de vencer por marcador de 2-1 a Eldense en la ronda de los 32 mejores, con anotaciones de Luka Sucic y Pablo Marín.

Por su parte, los Rojillos consiguieron su boleto a la fase de los 16 finalistas tras dejar en el camino por 4-2 a Huesca en los dieciseisavos de final, con un doblete de Raúl García de Haro, junto a los goles de Asier Osambela y Ante Budimir.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Real Sociedad vs Osasuna, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Flow Sports 2 (Argentina), Win Play (Colombia), ECDF Web/App (Ecuador), Meridiano TV (Venezuela), América Televisión (Perú-por confirmar), Flow (Uruguay) y Flow Eventos HD (Paraguay). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports, a falta de confirmación oficial.

Hora de inicio de Real Sociedad vs Osasuna

El partido se disputa este martes 13 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Anoeta.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Sociedad contra Osasuna alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Matarazzo Alineación probable Suplentes Manager A. Lisci

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Real Sociedad

Los Txuri Urdin llegaron a los cuartos de final la temporada pasada, donde curiosamente eliminaron a Osasuna (2-0). La Real Sociedad cuenta con tres títulos de Copa de Rey en sus vitrinas, en los años de 1909, 1987 y 2020, con el éxito aún fresco en la memoria, la meta es aspirar a meterse a instancias finales de nueva cuenta y ser parte de la conversación entre los candidatos para levantar el trofeo.

Noticias del Osasuna

Los Rojillos buscan vengar su derrota de la campaña anterior frente a los vascos. El Osasuna ha alcanzado la final de Copa de Rey en dos ocasiones en su historia, en los años de 2005 y 2023, de manera que buscan regresar lo más pronto posible a instancias finales y ser protagonistas en el certamen nacional, como llegaron a serlo la campaña anterior al meterse entre los ocho mejores clubes.

Alessio Lisci habló en conferencia de prensa previo al partido, donde habló del rival en turno y sobre la situación en la portería.

"Su plantilla es completa y de un nivel altísimo. Están en la dinámica que deben porque, por plantilla, tienen que pelear por entrar en Europa", expresó.

"No hay portero de copa y portero de liga. Tenemos dos porteros muy buenos y lo tengo claro, pero si digo quién va a jugar ya no hay debate, así que os dejo debatir hasta mañana", explicó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

