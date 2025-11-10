Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoReal Madrid Femenino
Alfredo Di Stefano
team-logoParis FC
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Real Madrid vs. París FC, Champions League Femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League Femenina entre Real Madrid femenino y París FC femenino, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Real Madrid femenino recibe a París FC femenino este martes 11 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Alfredo Di Stéfano, por la tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Champions League Femenina.

Sigue aquí en directo el Real Madrid femenino vs. París FC femenino de la Champions League Femenina 2025-26

Las Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-1 a PSG en la fecha dos, con goles de Naomie Feller y Alba Redondo. El equipo dirigido por Pau Quesada Tormos es segundo en la clasificación con seis puntos.

Por su parte, las Parisinas perdieron por 0-4 a manos de Chelsea en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Sandrine Soubeyrand es décimo tercero en la tabla con una unidad.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Real Madrid femenino vs París FC femenino, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDisney+, Esport3
SudaméricaESPN 3, Disney+
MéxicoTVC Deportes
Estados UnidosESPN Deportes, Paramount+

El partido estará disponible en España a través de Disney+ y Esport3, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes y Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Real Madrid vs París FC

crest
Liga de Campeones - Women's Champions League
Alfredo Di Stefano

El partido se disputa este martes 11 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Alfredo Di Stéfano.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid Femenino contra Paris FC alineaciones

Real Madrid FemeninoHome team crest

4-4-2

Formación

4-3-3

Home team crestPAR
1
M. Rodriguez
19
E. Navarro
14
M. Mendez
23
M. Lakrar
21
S. Holmgaard
16
F. Angeldal
20
N. Feller
8
S. Daebritz
10
C. Weir
11
A. Redondo
18
L. Caicedo
16
M. Chavas
18
M. Ndongala
3
L. Bogaert
2
C. Hocine
19
T. Greboval
4
K. Koroshec
21
O. Picard
24
A. le Moguedec
7
M. Garbino
10
C. Mateo
9
L. Azzaro

4-3-3

PARAway team crest

RMA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Quesada

PAR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Soubeyrand

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias del Real Madrid femenino

Las Merengues persiguen al Barcelona en LaLiga F, donde esperan cortar el dominio de las Culés. Además, esperan tomar venganza de la derrota a manos de París FC hace dos temporadas.

Noticias del París FC femenino

Las Parisinas ocupan la tercera posición en la Ligue 1 femenina, título que no ganan desde 2006.

Cómo llegan al partido

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
16/2
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
2/5

PAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

RMA

Últimos partidos

PAR

0

Victorias

0

Empates

2

Victorias

1

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
1/2
Ambos equipos anotaron
1/2

Clasificación

Enlaces útiles

