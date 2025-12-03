Real Madrid femenino vs. Real Sociedad femenino, Liga F: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid femenino recibe a Real Sociedad femenino este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio Alfredo Di Stéfano, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga F.

Sigue aquí en directo el Real Madrid femenino vs. Real Sociedad femenino de LaLiga F 2025-26

Las Merengues llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Eibar en la fecha 12, con un doblete de Caroline Weir, junto al gol de Rocío Gálvez. El equipo dirigido por Pau Quesada Tormos es tercero en la clasificación con 26 puntos.

Por su parte, las Txuri-Urdin derrotaron por 3-1 a Alhama en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Emma, Eizagirre y Edna. El cuadro a cargo de Arturo Ruiz es segundo en la tabla con 27 unidades.

Cómo ver Real Madrid femenino vs Real Sociedad femenino, LaLiga F 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, Movistar+ Lite, M+ Ellas Vamos Sudamérica DAZN México DAZN Estados Unidos DAZN

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 2, DAZN 2 Bar, Movistar+ Lite y M+ Ellas Vamos.

En México, Sudamérica y Estados Unidos el duelo será transmitido por DAZN.

Hora de inicio de Real Madrid femenino vs Real Sociedad femenino

El partido se disputa este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Alfredo Di Stéfano.

México:12:00 horas

Argentina: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos:13:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Real Madrid femenino

Las Merengues tendrán un mes muy agitado, primero con sus responsabilidades en la liga, donde esperan que la brecha con el Barcelona no se haga más grandes. Además, cuentan con un par de compromisos de Champions League en su agenda, aún sin tener su clasificación confirmada a la fase de eliminación directa.

Finalmente, buscarán avanzar en la Copa de la Reina, donde se medirán al Espanyol en los octavos de final.

Noticias del Real Sociedad femenino

Las Txuri-Urdin están construyendo una brillante temporada con solo una derrota de liga hasta el momento, con lo que se colocan como sublíderes. Asimismo, enfrentarán en poco más de dos semanas a Deportivo Abanca en los octavos de final de la Copa de la Reina.

