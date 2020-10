Raúl Jiménez: "Nunca dudé en renovar con Wolves"

El delantero mexicano confirmó su compromiso hacia los Lobos, confesando lo contento que está en la entidad.

Cuando los rumores mencionaban que Raúl Jiménez podía cambiar de club en este periodo de transferencias, el delantero mexicano decidió renovar su contrato con hasta 2024, apagando el interés de los distintos equipos grandes con los que era vinculado.

En entrevista con las redes sociales del Wolverhampton, el surgido en América confesó que no tuvo muchos problemas para mantenerse en la entidad: ''Bueno, nunca dudé (en renovar) . Creo que desde el principio, cuando iba a venir aquí, el entrenador me llamó, me dijo que me quería en su equipo, me dijo que el club me podía dar la confianza. Cuando eso pasa, cuando sientes desde el principio que eres el hombre importante al frente, sabes que estás en un buen lugar, que serás feliz, así es sencillo tomar la decisión''.

Igualmente, contó que el cariño que le dan en Molineaux Stadium es uno de los factores que respaldan su decisión: “Estoy muy feliz de haber extendido mi contrato. Estoy dando lo mejor de mí para seguir mejorando, para convertir a los Wolves con mis compañeros en un club importante aquí en . Así que estoy muy feliz de esto y de seguir así”, dijo.

Finalmente, dejó la puerta abierta por si en un futuro lo busca otro club: “Siempre tienes que dejar las puertas abiertas para todo, pero no perder la cabeza. Creo que todas las ventanas de transferencias son iguales, así que si me quedé estoy muy feliz y voy a seguir igual, si me tengo que ir será parte de esto. Somos profesionales, somos futbolistas y es parte nuestras vidas", aseveró para cerrar.

Este lunes Wolves visitará la cancha de , en lo que será su quinto partido de la competencia. Hasta el momento, Jiménez Rodríguez acumula dos goles.