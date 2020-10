Raúl Jiménez renovó su contrato con el Wolves hasta 2024

El delantero mexicano extendió su vínculo con el equipo inglés, al que llego hace dos temporadas procedente de Benfica.

A tan solo unas horas del cierre del mercado depases, el Wolves dio un bombazo relacionado a su principal estrella: Raúl Jiménez. Pero no tiene que ver con su salida del equipo de West Midlands, sino todo lo contrario: el delantero mexicano firmó su renovación hasta 2024.

Así lo dio a conocer el mediante sus redes sociales, poniendo fin a las especulaciones sobre el futuro de Jiménez. El 9 de la Manada era pretendido por varios clubes del Viejo Continente y su salida, por momento, parecía inevitable en el presente mercado de pases.

“Es muy especial para mí porque desde el primer momento tanto Nuno como el club, los Wolves me cobijaron, me dieron esa confianza que tanto había buscado en un equipo en Europa y hoy que la tengo estoy muy contento y no pienso soltarla", dijo Raúl al sitio del club.

En ese sentido, el canterano del América considera que puede seguir creciendo en el Wolves. "Quiero seguir trabajando fuerte, quiero seguir haciendo cosas importantes por este club para seguir estando en los primeros planos del equipo y del futbol mundial”,