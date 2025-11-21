Racing vs. River Plate, Octavos de Final del Torneo Apertura 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Racing recibe a River Plate este lunes 24 de noviembre a las 19:15 horas en el estadio Presidente Perón, por los Octavos de Final del Torneo Apertura 2025.

Sigue aquí en directo el Racing vs. River Plate del Torneo Apertura 2025 de la Liga Argentina

La Academia clasificó a los Octavos de Final después de finalizar en la tercera posición de la Zona A con 25 puntos.

Por su parte, el Millonario se metió a la ronda de los 16 mejores tras colocarse en el sexto lugar de la Zona B con 22 unidades.

Cómo ver Racing vs River Plate, Torneo Apertura 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, Fanatiz Sudamérica ESPN Premium (Argentina), ESPN, Disney+ México Disney+, Fanatiz Estados Unidos TyC Sports Internacional, Fanatiz

El partido estará disponible en España por M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz.

En Argentina la transmisión estará a cargo de ESPN Premium, con ESPN y Disney+ como opciones para el resto de Sudamérica. Finalmente, en Estados Unidos será televisado a través de TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Hora de inicio de Racing vs River Plate

El partido se disputa este lunes 24 de noviembre a las 19:15 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Presidente Perón.

México:16:15 horas

Estados Unidos:17:15 horas (tiempo del este)

España:23:15 horas

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Racing

De acuerdo con información de TyC Sports, algunos de los futbolistas con lesiones menores le han pedido a Gustavo Costas que los considere para el duelo con River.

Noticias de River Plate

Tras el empate frente Vélez, mismo que dejó que fuera de la Copa Libertadores a los Millonarios, se publicó un video de Paulo Díaz, Miguel Borja y Facundo Colidio riendo en el palco, situación que causó indignación entre los aficionados.

Marcelo Gallardo ya había dejado fuera a Díaz y Borja de las últimas convocatorias.

Cómo llegan al partido

