Quiénes serían los convocados de la Selección mexicana para los amistosos contra Chile y Paraguay

El DT argentino presentará en los próximos días su lista de convocados para los amistosos del 22 y 26 de marzo.

Se viene la primera fecha FIFA del 2019, la cual traerá consigo el debut oficial de Gerardo Martino al frente de la Selección mexicana y se buscará cambiar la penosa imagen que dejó el Tri tras la Copa del Mundo de Rusia 2018, con cinco derrotas en seis partidos.

El Tri se medirá ante las selecciones de Chile y Paraguay, que también están en plena renovación y que se preparan para encarar la Copa América 2019 de Brasil. Por su parte, a México le servirá como ensaño de cara a la Copa Oro.

Se espera que en los próximos días, Gerardo Martino presente una lista de entre 23 y 26 jugadores para disputar ambos encuentros en San Diego y Santa Clara, California.

HERRERA SE BAJÓ SOLO

A pesar de que es uno de los jugadores mexicanos con mejor presente, Héctor Herrera no sería convocado para la doble fecha FIFA, debido a que el propio mediocampista del Porto pidió no ser llamado para atender el tema de su pasaporte portugués, con el cual ya no ocupará plaza de extranjero para la próxima temporada.

La irrupción de Diego Lainez con el Betis habría hecho voltear al Tata Martino y a todo su cuerpo técnico, por lo que el juvenil sería llamado al Tri mayor, sin importar que también lo estarían solicitando para la Sub 22 y Sub 20.

LOS CONVOCADOS DEL EXTERIOR

Prácticamente toda la legión europea sería llamada para la fecha FIFA, siendo Diego Reyes la única duda para Gerardo Martino. Moreno, Lainez, Guardado, Araujo, Chicharito, Jiménez, Tecatito, Lozano y Memo Ochoa tendrían su lugar en la convocatoria. En lo que respecta a la MLS, Carlos Vela es el que sí estaría, pues Jonathan ha dejado serias dudas y su hermano Giovani se acaba de quedar sin equipo.

LOS CONVOCADOS DE LA LIGA MX

No habrá muchas sorpresas con respecto a los llamados que se dieron en los miniciclos de hace un par de semanas y un 80 por ciento de esos jugadores volverán a estar en la convocatoria para la doble fecha FIFA.