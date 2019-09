José Dinis Aveiro y la trágica historia del padre ausente de CR7

Un soldado que se refugió en lo que le salvó la vida durante la guerra: el alcohol, pero lo separó de su hijo.

Previo a que fuera un imán de marcas, millónes de dólares, goles, trofeos y logros individuales hubo un Cristiano Ronaldo que, con pocos recursos, se las ingenió para salir adelante en su natal Madeira junto al resto de su familia... salvo por una persona: su padre José Dinis Aveiro.

Recientemente se volvió viral un video en el que el portugués se quebró durante una entrevista al recordar y ver imágenes inéditas de su progenitor. Lo todavía más llamativo de la situación, como si verlo llorar no fuese suficiente, resultó la forma en la que lo describió: "alcohólico", soltó en la charla con el periodista Piers Morgan y el canal ITV.

Lo anterior coincidió con la publicación de un reportaje sobre José, de quien, antes de este momento, no se sabía mucho o todo lo que sí se conoce en comparación con la madre Dolores Aveiro . En Goal te traemos la información que necesitas saber de él.

¿A QUÉ SE DEDICABA?

Mientras Dolores Aveiro limpiaba casas a fin de conseguir plata con la cual mantener, alimentar y educar a sus hijos, José se encontraba en el ejército nacional . ¿El motivo? La Guerra de Independencia de Angola , otrora colonia del Imperio Colonial Portugués. Esta lucha duró exactamente 13 años, 2 meses y 21 días, y ocurrió entre el 4 de febrero de 1961 y el 25 de abril de 1974.

Por lo tanto, él, así como miles de compatriotas, tuvieron que ser enlistados obligatoriamente a las fuerzas armadas para impedir la emancipación angoleña. La derrota de los europeos se relacionó en buena parte a las condiciones insalubres en las que se hallaba el territorio africano. Una peste devino en una malaria que mató a cientos, por lo que ya ni podían hidratarse con agua al estar contaminada. Entonces debieron recurrir a la cerveza y a partir de ahí el hombre comenzó a generar adicción a esta.

Tras volver a su tierra, la nación iberoamericana atravesó una crisis económica que produjo una alza en el desempleo y la pobreza. Sin trabajo y bajo el veredicto crítico de la mayoría de la sociedad portuguesa —al igual que sucedió en con los veteranos de —, su papá pasaba más tiempo en las tavernas.

"Estábamos abandonados. Los exsoldados no tenían dinero ni trabajo. Sus amigos le compraban tragos. No tenía monedas, no comía adecuadamente", confesó su amigo José Manuel Coelho a ESPN.

Los contados puestos que obtuvo eran informales: barriendo los bares o como jardinero. Hasta que halló uno como utilero en un equipo cercano al barrio Andorinha, en donde el pequeño CR7 practicaba en sus ratos libres. En aquella época, el joven que soñaba con transformarse en profesional recibía bullying de varios de sus compañeros que se burlaban del los quehaceres de su padre y lo trataban de "pobre".

En esa periodo, Aveiro no pasaba muchos días en su casa y por esa razón es que el crack no guarda un recuerdo positivo suyo: "Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue difícil".

¿POR QUÉ MURIÓ Y CUÁNTOS AÑOS TENÍA?

Desempleado y sin un vínculo estable con sus seres cercanos, el oriundo de Santo António do Funchal empezó a abusar cada vez más de la bebida en medio de su depresión. Su salud se deterioró gradualmente, sobre todo la de un órgano vital como el hígado. Varias complicaciones escalaron de nivel, de manera que padeció una insuficiencia hepática que le costó la vida el 7 de septiembre del 2005 . Tenía 51 años y Cristiano, por su parte, apenas 20 y jugaba en con el .