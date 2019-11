Qué le espera a Davinson Sánchez con Mourinho en Tottenham

El defensor caucano será el quinto cafetero en ser dirigido por el polémico técnico portugués, que reemplazará a Pochettino en el banco de los Spurs.

Davinson Sánchez se encontrará con un nuevo panorama para su carrera deportiva cuando regrese a tras su paso por la Selección , en el banco del ya no estará Mauricio Pochettino, técnico que lo llevó a la Premier League y le dio total confianza en los Spurs, ahora tendrá que lidiar con el polémico José Mourinho.

'Dao' será el quinto colombiano en ser dirigido por 'The Special One', quien ya tuvo en sus filas a hombres de la talla de Iván Ramiro Córdoba (Inter), Nelson Rivas (Inter), Juan Guillermo Cuadrado ( ) y Radamel Falcao (Chelsea), todos han coincido en que ha sido un técnico que les ha marcado su carrera, aunque no vivieron su mejor momento bajo la batuta de Mou, salvo Iván Ramiro, quien lo ganó todo (Scudetto, Coppa y Champions) con el cuadro Nerazzurro en la mejor época de Mou 2009-2010.

Los que más sufrieron con Mourinho como técnico fueron Cuadrado y Falcao. El primero fue fichado por Chelsea de la por pedido explícito del luso, sin embargo nunca pudieron congeniar y el antioqueño tuvo que salir a los seis meses con apenas 14 partidos disputados. Por su parte, El Tigre fue ninguneado por completo, confinado al banco y en un año apenas disputó 11 encuentros.

Ahora, Davinson tendrá que iniciar de cero una vez más en Tottenham y luchar por ganarse la confianza del nuevo técnico, demostrándole desde los entrenamientos todas sus condiciones. El caucano quiere seguir siendo ficha clave de los Spurs y titular fijo como lo fue bajo el mando de Pochettino, quien apostó por él y le brindó plena confianza a pesar de su corta edad.

Afortunadamente, Davinson es un jugador con características que encajan, a priori, con las preferencias de Mou: un futbolista de buena talla y físico imponente, rápido y que puede jugar sin problemas en sistemas tácticos con línea de cuatro o tres centrales. Además puede dar una mano como lateral, ya lo hizo esta temporada con Pochettino, e incluso hacer las veces de volante de marca, como lo hizo en sus primeros años en .