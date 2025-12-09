Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoQarabag FK
Tofiq Bakhramov Stadium
team-logoAjax
Qarabag vs. Ajax, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Qarabag y Ajax, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Los problemas de Ajax en la Eredivisie holandesa se ven agravados por unas primeras semanas desastrosas en la Champions League de esta temporada. Ganadores de la Champions League en 1995, Ajax no ha ganado su título nacional desde 2021/22, y ya están a 14 puntos del líder PSV después de 15 jornadas. Sin embargo, han ganado sus dos últimos partidos tras una serie de cuatro derrotas en todas las competiciones. 

Sus anfitriones azerbaiyanos, Qarabag, solo han perdido uno de sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, una derrota por 2-0 en Nápoles en noviembre. Esperan tener oportunidades de vencer a un equipo de Ajax herido con cinco derrotas en cinco partidos. Han anotado solo UN gol y están en el último lugar del grupo de 36 equipos. 

El inicio del partido es a las 18:45 horas (tiempo de España) el miércoles 10 de diciembre.

Aquí GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Qarabag vs Ajax, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
Movistar+Ver aquí
MAXVer aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramaunt+ y ViX Premium, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio de Qarabag FK vs Ajax

crest
Liga de Campeones - Champions League
Tofiq Bakhramov Stadium

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Tofiq Bəhramov.

  • México:11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo & plantillas

Qarabag FK contra Ajax alineaciones probables

Qarabag FKHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestAJX
99
M. Kochalski
2
M. Silva
13
B. Mustafazade
81
K. Medina
44
E. Jafarquliyev
8
M. Jankovic
35
P. Bicalho
10
A. Zoubir
15
L. Andrade
11
E. Addai
17
Camilo Duran
1
V. Jaros
15
Y. Baas
30
A. Bouwman
5
O. Wijndal
3
A. Gaaei
17
O. Edvardsen
18
D. Klaassen
4
K. Itakura
11
M. Godts
10
O. Gloukh
9
K. Dolberg

4-2-3-1

AJXAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • Q. Qurbanov

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • F. Grim

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

Noticias del equipo Qarabag FK

Qarabag está sin Ramil Sheydayev, que no es elegible, y el lesionado Kady Borges. Mateusz Kochalski comenzará en la portería, con Matheus Silva y Bahlul Mustafazada anclando la defensa. Zoubir, Leandro Andrade y Emmanuel Addai buscarán generar oportunidades para el delantero Camilo Durán.

Noticias del equipo Ajax

El Ajax no contará con Steven Berghuis, que tiene una lesión en la ingle. Josip Sutalo, James McConnell y Jorthy Mokio también están ausentes. Wout Weghorst ha marcado el único gol del Ajax en la competición hasta ahora.

Forma

QRB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

AJX
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Récord de enfrentamientos directos

QRB

Último partidos

AJX

0

Victorias

0

Empates

1

Victoria

0

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
1/1
Ambos equipos anotaron
0/1

Clasificaciones

