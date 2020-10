El Pulpito González, nuevo refuerzo de Boca: ¿cómo llega tras su paso por Racing?

El volante, que no juega desde que se rompió los ligamentos, firmará por dos años y se convertirá en la tercera incorporación del Xeneize.

Inesperado, como casi todo este mercado de pases de Boca, es la llegada del último refuerzo para Miguel Ángel Russo: Diego González, que hace solo unas horas rescindió en Racing y tenía todo apalabrado para regresar a , se convirtió en la tercera incorporación de Riquelme. A sus 32 años, y tras una grave lesión que lo marginó durante el último año, el volante llega con el pase en su poder y firmará hasta 2022. Así, a pesar de que es el segundo futbolista por el cual el club no debe poner ni un peso, la pregunta, como con Javi García, se repite: ¿para qué lo llamó Román?

Fue hace solo unos días cuando Jorge Amor Ameal explicó cuál iba a ser la política de compra y venta de jugadores durante su gestión: "Estábamos acostumbrados a traer diez jugadores por año. Nosotros queremos empezar a priorizar a las inferiores". Con Jorman Campuzano como el mediocampista central indiscutido de la era Russo y con la proyección de Nicolás Capaldo, el puesto pareciera estar ocupado. Sin embargo, ante la salida de Iván Marcone y la imprevista situación de Agustín Almendra, el Consejo de Fútbol decidió incorporar. ¿No era esta la oportunidad de la que hablaba el presidente para darle lugar a alguno de los juveniles que piden pista y que, de hecho, están anotados en la lista de buena fe para la ?

González no juega desde el 29 de septiembre de 2019, es decir, poco más de 13 meses. Su último partido fue ante , en aquella fatídica tarde en la que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Llegó a la Academia en 2016 de la mano de Zielinski, fue una fija para Diego Cocca y para Eduardo Coudet, pero justo en la temporada 2018/19, en la que el Chacho salió campeón, se fue a préstamo a Tijuana.

En su regreso, llegó a disputar siete partidos ante de la lesión que lo margina de las canchas desde octubre: con Beccacece no tuvo ni siquiera una oportunidad de mostrarse ya que, antes de la suspensión del fútbol por el coronavirus, todavía no estaba cien por ciento recuperado. Así, perdió su lugar y el propio entrenador le avisó que no lo iba a tener en cuenta cuando se retomaron los entrenamientos vía ZOOM.

¿Qué puede aportar desde lo futbolístico? En principio, el Pulpo juega unos metros más adelantado que Campuzano o Capaldo. Tiene características algo más ofensivas que tal vez se podrían asemejar más a las de Almendra, tanto así que llega a posiciones de gol: en su paso por la institución de Avellaneda, llegó a convertir 10 tantos, cinco de los cuales los hizo en su primer torneo, allá por 2016. Es que además de su buena pegada desde media distancia, su altura (1,80m) lo hace participar activamente del juego aéreo en las pelotas detenidas.