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Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Primicia histórica: México rompe dos récords tras 96 años

Mexico vs Sudáfrica
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J. Quinones
México
Sudáfrica

México ha iniciado su campaña con un éxito extraordinario

La selección mexicana hizo historia al vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, disputado en el Estadio Azteca.

Es la primera vez que lo consigue en su séptimo partido inaugural.

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Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah saudí, abrió el marcador en el minuto 9 y Raúl Jiménez sentenció en el 67, dando a “El Tricolor” su primer triunfo en un partido inaugural.

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Estos son los partidos inaugurales que México ha disputado en Copas del Mundo:

1930: Francia 4-1 México (primer partido de la historia de la Copa del Mundo)

1950: Brasil 4-0 México

1954: Brasil 5-0 México (uno de los partidos inaugurales)

1958: Suecia 3-0 México

1962: Brasil 2-0 México (partido inaugural)

1970: México 0-0 Unión Soviética

2010: Sudáfrica 1-1 México

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