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Serie A
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Previa del Roma vs Inter de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Roma vs Inter Milán
Serie A
Roma
Inter Milán

Previa completa del AS Roma vs Inter de Milán en la Serie A. Analizamos el estado de forma reciente, los resultados y las claves del partido de este sábado por la tarde en el Stadio Olimpico.

Roma vs Inter: detalles del partido

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Serie A - Jornada 5
Stadio Olimpico, Rome

AS Roma e Inter de Milán comenzarán el 19 de septiembre de 2026 a las 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Duelo estelar en la capital italiana

La AS Roma regresa a casa para recibir al Inter de Milán en el Stadio Olimpico en la jornada 5 de la Serie A 2026/27. Después de actuaciones positivas a nivel nacional y en Europa, los Giallorossi aspiran a aprovechar el apoyo de su afición para lanzar un mensaje importante en la pelea por el top 4. Para el Inter de Milán, el viaje a Roma supone una dura prueba a domicilio mientras busca mantener el impulso del arranque de temporada cerca de la parte alta de la tabla.

FBL-ITA-SERIE A-ROMA-ATALANTAGetty Images

El drama final de los Giallorossi en casa

La AS Roma llega al gran choque del sábado tras lograr una trabajada victoria por 2-1 ante el Atalanta BC en el Stadio Olimpico en la jornada 3. Después de ese triunfo liguero, la Roma rescató un empate 1-1 a domicilio ante el Fenerbahçe SK en la Champions League el 10 de septiembre, con Bryan Cristante abriendo el marcador en el minuto 39. Gianluca Mancini, Paulo Dybala y Matías Soulé siguen aportando liderazgo y amenaza creativa al club de la capital.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

La emocionante remontada de los Nerazzurri ante el Napoli

El Inter de Milán viaja a la capital después de una vibrante victoria por 3-2 sobre el SSC Napoli en San Siro en la jornada 3. Tras verse 2-0 abajo al inicio de la segunda parte, Lautaro Martínez inició la remontada antes de que Marcus Thuram empatara, lo que permitió a Martínez sellar el gol de la victoria en el minuto 90. Aunque el Inter sufrió una ajustada derrota por 2-1 a domicilio ante el Real Madrid en su estreno en la Champions League, su ataque en la Serie A sigue siendo uno de los más potentes.

¿Puede la defensa de la Roma frenar el ataque del Inter?

Los duelos históricos entre estos dos gigantes italianos suelen dejar transiciones rápidas y una gran intensidad física. La línea de tres de la Roma, liderada por Gianluca Mancini y Evan Ndicka, afrontará una dura prueba para contener a la pareja formada por Lautaro Martínez y Marcus Thuram. En el centro del campo, Hakan Çalhanoğlu y Nicolò Barella intentarán imponer el ritmo ante Bryan Cristante. Con puestos de top 4 en juego, el choque del sábado promete máxima emoción desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Roma contra Inter Milán alineaciones probables

Manager

  • G. Gasperini

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, afronta cierta incertidumbre de cara al partido, con Wesley tras haber sufrido un golpe durante el viaje a Estambul para la Champions League, aunque se informa de que está disponible. Koné sigue siendo duda en el centro del campo, con Pisilli listo para entrar junto a Cristante. Lulli se está recuperando de una enfermedad, pero se espera que sea titular por delante de Molina como carrilero derecho, mientras que Balerdi apunta a salir desde el primer minuto en defensa.

El Inter volverá a estar sin Nicolo Zaniolo, que se ha perdido las primeras semanas de la temporada por lesión. Oumar Solet tampoco está disponible tras sufrir un problema durante la derrota ante la Lazio, y Piotrowski se une a McTominay en la enfermería después de que a ambos se les diagnosticara una arritmia benigna leve. Se esperan más novedades de la plantilla más cerca del inicio.

Forma

ROM

ROM - Formulario

BVB
D2-2
FIO
W4-0
LEC
W0-4
ATA
W2-1
FB
D1-1
Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
INT

INT - Formulario

BET
W1-0
MON
W4-1
CGL
W0-1
NAP
W3-2
RMA
L2-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

La Roma ha sumado tres victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y sus únicos puntos cedidos llegaron en un empate 1-1 en el campo del Fenerbahçe en la Champions League el 10 de septiembre. Sus tres victorias en la Serie A incluyen un 4-0 ante la Fiorentina, un 4-0 a domicilio en Lecce y un triunfo por 2-1 sobre el Atalanta. La Roma ha marcado 11 goles y solo ha encajado dos en esos cinco partidos.

Los últimos cinco partidos del Inter dejaron cuatro victorias y una derrota. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-2 sobre el Napoli en la Serie A el 5 de septiembre, en el que remontó un 2-0 en contra para ganar. Su única derrota en esa racha fue un 2-1 ante el Real Madrid en la Champions League el 8 de septiembre. En esos cinco encuentros, el Inter marcó 11 goles y encajó seis.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

RomaEmpateInter Milán
1
0
4
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
5
Roma badge
Roma
ROM
2
F
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Roma badge
Roma
ROM
1
F
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
4
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos fue un partido de la Serie A el 5 de abril de 2026, cuando el Inter venció 5-2 a la Roma en casa. Antes de eso, la Roma ganó 1-0 en el Olimpico en octubre de 2025, y el Inter ganó 1-0 en casa en abril de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Inter ha ganado tres y la Roma dos, con 11 goles del Inter por los cinco de la Roma.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
431063+310
D
W
W
W
2
RomaRomaROM
3300101+99
W
W
W
3
Inter MilánInter MilánINT
330083+59
W
W
W
4
CagliariCagliariCGL
430142+29
W
W
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
422074+38
D
D
W
W
6
ComoComoCOM
321073+47
W
W
D
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
D
W
W
L
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
L
D
W
W
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
W
D
W
L
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
420265+16
W
L
L
W
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
L
L
W
W
12
LecceLecceLEC
420257-26
W
L
L
W
13
UdineseUdineseUDI
31115504
L
W
D
14
TorinoTorinoTOR
310245-13
W
L
L
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
W
L
L
L
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
L
D
L
L
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
D
L
L
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
L
D
L
L
19
GénovaGénovaGEN
401328-61
D
L
L
L
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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