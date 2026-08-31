Paris Saint-Germain vs Mónaco: detalles del partido

Ligue 1 - Jornada 3 4 sept 2026 - 15:05 Parc des Princes

Paris Saint-Germain y AS Mónaco darán comienzo el 4 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Choque de pesos pesados el viernes por la noche en París

El Paris Saint-Germain regresa a casa para enfrentarse al AS Mónaco bajo los focos del viernes por la noche en el Parque de los Príncipes en la jornada 3. Después de dos empates consecutivos al inicio de la defensa de su título, el PSG busca asegurar su primera victoria de la temporada de Ligue 1 ante su afición. Para el Mónaco, el viaje del viernes a la capital representa una gran oportunidad para dar continuidad a su arranque perfecto y lanzar un aviso temprano en la carrera por el campeonato.

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La reacción del PSG en el descuento en Lille

El PSG de Luis Enrique llega al viernes en busca de su primera victoria liguera tras rescatar un vibrante empate 2-2 a domicilio ante el LOSC Lille en la jornada 2 (28 de agosto). Perdía 2-0 en los últimos compases del encuentro después de los goles de Hákon Haraldsson y Dilane Bakwa, pero el PSG protagonizó una notable remontada en el tiempo de descuento: Vitinha marcó en el minuto 90 y el capitán Marquinhos firmó el empate en el 95. De vuelta a París, el PSG necesitará mucha más disciplina defensiva desde el pitido inicial para contener el ataque directo del Mónaco.

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El doblete de Paris Brunner hunde al Marsella

El AS Mónaco llega a la capital rebosante de confianza tras una contundente victoria por 2-0 sobre su rival Olympique de Marsella en el Stade Louis II en la jornada 2 (30 de agosto). El delantero Paris Brunner firmó una actuación destacada al marcar en los minutos 13 y 53 para asegurar los tres puntos. Sumado a su victoria por 1-0 en la jornada inaugural frente a Le Havre AC, el equipo de Adolf Hütter cuenta con pleno de puntos y dos porterías a cero consecutivas, apoyado en la sólida organización del centro del campo de Denis Zakaria y Lamine Camara.

La historia favorece al vigente campeón en los partidos de alto voltaje

Históricamente, el Paris Saint-Germain tiene la ventaja de jugar en casa en este enfrentamiento, aunque los choques entre estos dos pesos pesados del fútbol francés suelen producir encuentros de ritmo alto y mucho contacto. Las rápidas transiciones por banda del Mónaco ya han causado problemas al PSG en anteriores duelos, mientras que el control del centro del campo del PSG sigue siendo su principal motor. Con márgenes mínimos separando a ambos equipos en este inicio de campaña, el duelo del viernes promete una gran intensidad desde el saque inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Luis Enrique debe preparar el partido sin el portero Matvey Safonov, que se desplomó durante el calentamiento previo al encuentro ante el Lille y sigue de baja. El lateral izquierdo Nuno Mendes está sancionado y también se perderá el partido. A estas alturas no se ha confirmado ninguna alineación probable, y se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el saque inicial.

El entrenador del Mónaco, Filipe Luis, no podrá contar con los delanteros Folarin Balogun y Ansu Fati, ambos con lesiones. El conjunto visitante no tiene sanciones confirmadas y no se ha publicado ningún once previsto. Se añadirán novedades sobre la situación de la plantilla del Mónaco en cuanto estén disponibles.

Forma

El PSG ha sumado una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos oficiales, con un empate de pretemporada ante el Manchester United también dentro de esa racha de cinco encuentros. Su compromiso más reciente terminó 2-2 en Lille el 28 de agosto, con dos goles en el tiempo de descuento que rescataron un punto después de que el PSG fuera perdiendo por dos tantos. También empató 2-2 en Rennes el 23 de agosto. El único resultado positivo en competición oficial en esa serie fue la victoria por 2-1 sobre el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA el 12 de agosto. El PSG ha marcado seis goles y ha encajado seis en esos cinco partidos.

El Mónaco ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y su única derrota fue un 2-0 ante el Coventry City en un amistoso de pretemporada. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 en casa ante el Marsella en Ligue 1 el 30 de agosto. Antes de eso, venció 4-1 al Gornik Zabrze en la fase de clasificación de la Conference League el 27 de agosto y ganó 1-0 en Le Havre en Ligue 1 el 23 de agosto. El Mónaco marcó diez goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en Ligue 1 el 6 de marzo de 2026, cuando el Mónaco ganó 1-3 en el Parque de los Príncipes. Antes de eso, ambos equipos empataron 2-2 en el Parque de los Príncipes en la Champions League el 25 de febrero de 2026, después de que el Mónaco hubiera ganado 2-3 la ida en casa el 17 de febrero. En los últimos cinco enfrentamientos, el Mónaco suma dos victorias por una del PSG, además de dos empates, incluido un triunfo del Mónaco por 1-0 en Ligue 1 en noviembre de 2025 y una victoria del PSG por 4-1 en casa en febrero de 2025.