Juventus vs AC Milan: detalles del partido

Serie A - Jornada 3 6 sept 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus y AC Milan se enfrentarán el 6 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Choque de gigantes italianos en Turín

La Juventus regresa al Allianz Stadium para recibir al AC Milan en la noche del domingo, en la jornada 3 de la temporada 2026/27 de la Serie A. Tras encadenar dos victorias consecutivas y dos porterías a cero seguidas antes del fin de semana, la Vecchia Signora aspira a lograr otro importante triunfo en casa y mantener su impulso inicial en lo más alto de la tabla. Para el AC Milan, el viaje hacia el oeste hasta Turín supone una gran prueba para dar continuidad a su propio inicio perfecto en la campaña doméstica.

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La Juventus sentencia al Parma con su arreón en la segunda parte

La Juventus llega al domingo tras firmar una sobria victoria por 2-0 en casa ante el Parma en la jornada 2 (29 de agosto). Después de una primera mitad sin goles, el suplente Nicolás González rompió el empate en el minuto 62 antes de que Teun Koopmeiners asegurara los tres puntos en el 88. Sumado a su triunfo por 0-1 a domicilio contra el Frosinone en la jornada inaugural, la Juventus suma el pleno de 6 puntos y no ha encajado ningún gol, lo que demuestra una organización defensiva muy sólida en su retaguardia liderada por Gleison Bremer.

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Ramos lidera la victoria del Milan sobre el Venezia

El AC Milan llega a Turín rebosante de confianza tras asegurarse una victoria por 2-0 sobre el Venezia en San Siro en la jornada 2 (28 de agosto). El delantero Gonçalo Ramos marcó el primer gol en el minuto 69 antes de que un autogol tardío de Redouane Halhal cerrara el resultado. Junto a su triunfo por 1-2 a domicilio sobre el Torino en la jornada 1, el AC Milan también presume de 6 puntos de 6 posibles, apoyándose en una estructura ofensiva enérgica liderada por Luka Modrić y Gonçalo Ramos.

Solidez defensiva contra ataque dinámico en Allianz Stadium

Históricamente, los duelos entre estos dos clubes de primer nivel se caracterizan por una enorme disciplina táctica y una alta intensidad de principio a fin. La impenetrable defensa de la Juventus afrontará hasta ahora su prueba más exigente ante la peligrosa línea ofensiva del Milan. Con márgenes mínimos separando a los principales aspirantes en este arranque de la carrera por el Scudetto, el gran partido del domingo promete un clásico duelo italiano desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

La Juventus afronta este partido sin Andrea Cambiaso, que sufrió una lesión durante la victoria sobre el Parma. Luciano Spalletti no tiene por ahora una alineación probable confirmada, y se esperan más novedades más cerca del saque inicial.

Ruben Amorim informa de que no hay lesionados ni sancionados en el Milan antes del viaje a Turín. No se ha confirmado ninguna alineación probable para los visitantes, y la información del equipo se actualizará a medida que esté disponible.

Forma

La Juventus ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con una derrota y ningún empate en ese tramo. Su compromiso más reciente fue una victoria por 2-0 en casa ante el Parma, y también logró un triunfo por 0-1 a domicilio frente al Frosinone en su anterior partido de Serie A. En esos cinco encuentros, la única derrota llegó contra el Inter en un amistoso de pretemporada, donde perdió por 2-1. La Juventus marcó seis goles y encajó tres en esa racha de cinco partidos.

El Milan también ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con una derrota y un empate. Su resultado más reciente fue un 2-0 ante el Venezia, y después lo acompañó con una victoria por 2-4 a domicilio contra el Manchester United en pretemporada. La única derrota en esa racha fue un 3-0 ante el Chelsea en un amistoso. El Milan marcó diez goles en esos cinco partidos y encajó cinco.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó 0-0, disputado en San Siro en abril de 2026 en la Serie A. El encuentro anterior, también de Serie A en octubre de 2025, acabó sin goles en el Allianz Stadium. En los últimos cinco cara a cara, la Juventus tiene una victoria, el Milan tiene una victoria y tres partidos terminaron en empate, con el único resultado decisivo de Serie A entre ambos siendo un triunfo por 2-0 de la Juventus en enero de 2025.