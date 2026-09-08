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Previa del Brest vs Paris Saint-Germain en la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Brest vs Paris Saint-Germain
Ligue 1
Brest
Paris Saint-Germain

Previa completa del partido entre el Stade Brestois 29 y el Paris Saint-Germain en la Ligue 1. Analizamos los resultados de la jornada 3, la forma reciente y las claves antes de este duelo del domingo por la noche en el Stade Francis-Le Blé.

Brest vs Paris Saint-Germain: detalles del partido

crest
Ligue 1 - Jornada 4
Stade Francis le Ble

Stade Brestois 29 y Paris Saint-Germain comenzarán el 13 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Los anfitriones invictos reciben a los campeones

El Stade Brestois 29 recibe al Paris Saint-Germain en el Stade Francis-Le Blé para la jornada 4 de la Ligue 1 2026/27. Recién llegado de su primera victoria de la temporada, el Brest aspira a defender su récord doméstico invicto ante su afición. Para el PSG, el viaje a Bretaña ofrece una oportunidad inmediata de recuperarse tras un tropiezo antes de que sus compromisos de Champions League entren de lleno en escena.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-BRESTGetty Images

El doblete de Doumbia hunde a Le Havre

El Stade Brestois 29 llega al domingo lleno de confianza tras una victoria por 2-1 a domicilio sobre Le Havre AC en la jornada 3, el 5 de septiembre. El centrocampista Kamory Doumbia fue la figura del Brest, al abrir el marcador con un penalti en el minuto 12 antes de doblar la ventaja en el 51. El resultado da continuidad a dos empates consecutivos por 2-2 ante Le Mans FC y Toulouse FC, lo que deja al Brest con cinco puntos en tres partidos de liga.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images

La remontada del Mónaco amarga la noche del PSG en el Parc des Princes

El Paris Saint-Germain viaja al oeste con la intención de recalibrarse tras sufrir una derrota por 2-1 en casa ante el AS Monaco en la jornada 3, el 4 de septiembre. Marquinhos dio al PSG una ventaja de 1-0 al descanso con un gol en el minuto 31, pero el Mónaco reaccionó en la segunda parte con tantos de Flávio Nazinho y Stanis Idumbo para llevarse los tres puntos. Tras empates consecutivos contra Stade Rennais (2-2) y LOSC Lille (2-2) para abrir la campaña, el equipo de Luis Enrique suma dos puntos y busca su primera victoria liguera.

Prueba de alta presión en Bretaña

Históricamente, el PSG ha tenido ventaja en este enfrentamiento, pero el bloque medio organizado del Brest y su disciplinado juego de transición presentan un obstáculo serio. El Brest buscará surtir de balones a Kamory Doumbia y Ludovic Ajorque al contraataque, mientras que el PSG confía en Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia para controlar el ritmo por dentro y abrir la zaga del Brest. Con un impulso vital de principio de temporada en juego, el duelo del domingo promete una gran intensidad desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Brest contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

Manager

  • J. Lachuer

El Brest afronta el partido sin Brendan Chardonnet, Mamady Diambou y Kenny Lala por lesión, mientras que Julien Lachuer no tiene sanciones con las que lidiar. No se ha confirmado ninguna alineación probable y se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el inicio.

El PSG no tiene lesionados ni sancionados en los datos actuales de la plantilla. Luis Enrique tiene a todo el grupo disponible, aunque sus decisiones de selección han sido objeto de escrutinio en las últimas semanas, incluida la decisión de dejar a Ousmane Dembele en el banquillo en la derrota ante el Mónaco.

Forma

B29

B29 - Formulario

VEN
D2-2
NFO
L2-0
LEM
D2-2
TFC
D2-2
LEH
W1-2
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
PSG

PSG - Formulario

AVL
W2-1
RCL
L1-0
REN
D2-2
LIL
D2-2
ASM
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Brest ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles a favor y siete en contra. Su partido más reciente fue una victoria por 2-1 en Le Havre en la Ligue 1, y empató 2-2 tanto con el Toulouse como con Le Mans en encuentros anteriores de liga. La única derrota en esa racha llegó ante el Nottingham Forest en un amistoso de pretemporada, por 2-0.

Los últimos cinco partidos del PSG cuentan una historia más turbulenta: una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota por 2-1 en casa ante el Mónaco en la Ligue 1. También perdió 1-0 contra el Lens en la Supercopa, aunque abrió esta racha con un triunfo por 2-1 sobre el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA. Los empates contra Lille y Rennes en la Ligue 1 completan una secuencia que refleja a un equipo que aún no encuentra una forma consistente a nivel doméstico.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

BrestEmpateParis Saint-Germain
0
0
5
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
F
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
F
Liga de Campeones
Brest badge
Brest
B29
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
F
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
F
2Goles marcados19
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre estos equipos fue una victoria del PSG por 1-0 en el Parc des Princes en la Ligue 1 el 10 de mayo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el PSG ha ganado los cinco partidos, incluidas dos victorias en la Champions League por un marcador global de 10-0. El Brest aún no ha marcado contra el PSG en sus últimos tres enfrentamientos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
330051+49
W
W
W
2
Paris FCParis FCPAR
321062+47
W
W
D
3
LyonLyonOL
321062+47
W
D
W
4
LilleLilleLIL
321052+37
W
D
W
5
RennesRennesREN
321075+27
W
W
D
6
StrasbourgStrasbourgSTR
320187+16
W
W
L
7
BrestBrestB29
312065+15
W
D
D
8
LorientLorientFCL
31112204
W
L
D
9
TroyesTroyesTRO
311147-34
L
W
D
10
LensLensRCL
310265+13
L
L
W
11
MarsellaMarsellaOM
310265+13
L
L
W
12
AngersAngersSCO
310245-13
L
W
L
13
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
302156-12
L
D
D
14
Le MansLe MansLEM
302156-12
D
L
D
15
NizaNizaNCE
302114-32
D
L
D
16
Le HavreLe HavreLEH
301224-21
L
D
L
17
ToulouseToulouseTFC
301225-31
L
D
L
18
AuxerreAuxerreAJA
3003411-70
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
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