Premier League - Jornada 5 20 sept 2026 - 09:00 Vitality Stadium

El Bournemouth vs Liverpool comienza el 20 de septiembre de 2026 a las 08:00 EST y 12:00 GMT.

Bournemouth vs Liverpool: previa de la Premier League

Andoni Iraola lleva al Liverpool a la costa sur para enfrentarse a su exclub, el Bournemouth, el domingo.

Los Cherries no están sabiendo convertir

Bajo el mando del nuevo técnico Marco Rose, el Bournemouth se ha adelantado en los cuatro partidos de la Premier League de esta temporada, pero no ha logrado ganar ninguno. Ha empatado sus últimos tres, ante Brentford, Newcastle y Everton. Marcus Tavernier suma tres de sus seis goles hasta el momento, mientras que el delantero Evanilson ocupa la segunda posición en la Premier League en grandes ocasiones creadas. Aunque el extremo brasileño de 20 años Rayan todavía no lleva ni goles ni asistencias esta temporada, sus actuaciones lo señalan como uno de los talentos más emocionantes del fútbol mundial.

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Liverpool está empezando mal los partidos

Liverpool ha empatado tres de sus cuatro encuentros esta temporada, rescatando puntos ante Newcastle y Nottingham Forest después de ir dos veces por detrás en ambos partidos. Su único triunfo en la liga hasta ahora fue un 2-0 en Ipswich, y en su último encuentro empató 0-0 en Anfield ante Fulham. En casa, ha ganado recientemente partidos de la Champions League contra Atletico Madrid y frente a Spurs en la EFL Cup. Sin embargo, no guardará buenos recuerdos de su última visita a Bournemouth.

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Estadísticas clave y noticias de lesiones

Los últimos 10 enfrentamientos entre estos equipos han dejado 40 goles.

El Bournemouth ganó el duelo correspondiente de la temporada pasada por 3-2.

Posibles onces

Bournemouth (4231): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Scott, Adams; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

Liverpool (4231): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Gravenberch; Munoz, Wirtz, Barcola; Isak.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Bournemouth, Marco Rose, no podrá contar con varios jugadores para este partido. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic y Tyler Adams figuran todos como lesionados, lo que deja a Rose con una plantilla mermada entre la que elegir. Actualmente no hay sanciones registradas para el equipo local.

Liverpool también llega al partido con preocupaciones por lesiones. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Federico Chiesa y Vitezslav Jaros están todos de baja en la plantilla de Andoni Iraola. No hay sanciones para el equipo visitante y se añadirán actualizaciones sobre las alineaciones probables más cerca del inicio del partido.

Forma

El Bournemouth ha registrado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 ante Brentford en la Premier League, y también empató 2-2 con Newcastle United anteriormente en la campaña. Los Cherries derrotaron 4-0 al Lincoln City en la Carabao Cup durante esta racha, lo que supone su única victoria. En estos cinco partidos, el Bournemouth ha marcado ocho goles y ha encajado siete, con su incapacidad para mantener las ventajas como un tema recurrente.

Liverpool ha sumado dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 con Fulham en la Premier League. Antes de eso, Liverpool venció 2-1 a Atletico Madrid en la Champions League y ganó 2-0 en casa de Ipswich Town en la liga. Liverpool ha marcado seis goles y ha encajado cuatro en esta racha de cinco partidos, aunque sus dos últimos encuentros han producido solo dos goles en total.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 24 de enero de 2026, cuando el Bournemouth derrotó 3-2 al Liverpool en el Vitality Stadium en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, Liverpool ha ganado tres veces, mientras que el Bournemouth ha logrado una victoria y otro partido también cayó del lado de Liverpool en Anfield con un 4-2 en agosto de 2025. Liverpool ha marcado 13 goles en estos cinco enfrentamientos, mientras que el Bournemouth ha marcado siete.

Clasificación

En la actual clasificación de la Premier League, el AFC Bournemouth ocupa la 15.ª posición, mientras que Liverpool es séptimo.