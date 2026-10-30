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Serie A
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Previa del AC Milan-Inter en la Serie A: Todo lo que necesitas saber

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
Inter Milán
Serie A
M. Thuram
A. Cisse
Lautaro Martínez

Previa completa del Milan-Inter en el emblemático San Siro. ¿Quién se llevará la victoria en este derbi de la Serie A?

Previa del Milan-Inter de la Serie A

crest
Serie A - Jornada 10
San Siro

El Milan-Inter comenzará el sábado 31 de octubre a las 15:45 EST y las 19:45 GMT.

Italia se paraliza ante otro clásico derbi de Milán

El Inter, campeón del Scudetto, «visita» al Milan el sábado en una nueva edición del legendario Derby della Madonnina.

El Milan sufre su primer revés con Amorim

El Milan perdió 4-2 en casa ante el Bologna en su último partido, su primera derrota de la temporada con su nuevo entrenador, Ruben Amorim. Tras nueve encuentros, ya está a siete puntos del campeón, el Inter, por lo que los ultras milanistas no tolerarán un mal resultado en este derbi. Resulta preocupante que el equipo de Amorim también perdiera 3-0 en el campo del Bournemouth en la Europa League el 22 de octubre. El joven Alphadjo Cisse marcó un doblete en la derrota ante el Bologna y elevó a cuatro sus goles en la Serie A esta temporada.

AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images

El Inter es líder, pero por muy poco

El Inter ha comenzado la defensa del título en gran forma: ha ganado ocho de sus nueve partidos y sigue invicto, aunque solo lidera la clasificación por los goles marcados, por delante de la Lazio. En su encuentro más reciente, venció al colista Venezia gracias a dos goles en propia puerta en los minutos finales. No fue ni mucho menos su mejor actuación de la temporada, pero sumó otros tres puntos. Si mantiene esa tendencia, puede conquistar su tercer título en cuatro años.

Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Datos clave y novedades sobre las lesiones

  • Sorprendentemente, el Milan lleva siete enfrentamientos oficiales sin perder ante su acérrimo rival, el Inter, incluidos dos triunfos consecutivos en la Serie A sin encajar goles.
  • Fikayo Tomori se suma a Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira y Adrien Rabiot entre las bajas por lesión del Milan. El Inter sigue sin poder contar con su capitán, Lautaro Martínez, que tiene molestias en el muslo.

Novedades de los equipos y plantillas

AC Milán contra Inter Milán alineaciones probables

4-2-3-1
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Formación
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicPervis EstupiñánPervis EstupiñánF. TomoriF. TomoriO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariA. CisseA. CisseD. BartesaghiD. BartesaghiY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiP. SucicP. SucicA. StankovicA. StankovicF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufA. BonnyA. BonnyM. ThuramM. Thuram
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
4-2-3-1
AC Milán

Once inicial

Inter Milán

Manager

  • R. Amorim
  • C. Chivu

Estado de forma

MIL

MIL - Formulario

SAL
W0-4
ATA
W3-2
BOU
L3-0
UDI
W0-2
BOL
L2-4
Gol marcado (encajado)
11/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
INT

INT - Formulario

CLB
L3-4
BOL
W1-3
SHK
W1-0
FIO
W2-1
VEN
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

AC MilánEmpateInter Milán
3
2
0
Amistosos
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Copa Italia
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Copa Italia
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
7Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
98102510+1525
W
W
W
W
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
9630238+1521
W
D
W
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
95311811+718
L
W
W
D
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
W
D
W
L
W
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
94231711+614
W
D
L
W
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
L
W
L
D
W
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
W
W
L
W
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
L
W
L
13
GénovaGénovaGEN
9315813-510
W
W
L
W
L
14
LecceLecceLEC
93061019-99
L
L
W
L
L
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
L
L
W
L
W
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
L
L
L
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
L
L
L
W
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
L
L
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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