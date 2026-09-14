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imago-sport-1083072736.jpgANP
Rian Rosendaal

Traducido por

Posible alineación del Ajax: Míchel modifica el equipo en cada línea

Ajax vs Willem
Ajax
Willem
Eredivisie

El Ajax recibe este martes la visita del recién ascendido Willem II. El entrenador Míchel introduce cambios en todas las líneas de su equipo, según pronostica Voetbalzone. El duelo en el Johan Cruijff ArenA comienza a las 20:00 y podrá verse en directo por ESPN 2. 

Lucas Rosa le gana la partida a Anton Gaaei en el lateral derecho. Thilo Kehrer firmó un sólido debut como titular ante el Fortuna Sittard y volverá a formar en el eje de la zaga junto a Youri Baas. Caio Henrique mantiene su sitio en el costado izquierdo de la defensa.

Sofyan Amrabat y Julian Brandt volverán a arrancar en el centro del campo del Ajax. El técnico español del conjunto de Ámsterdam se decanta esta vez por Davy Klaassen, lo que manda a Jorthy Mokio al banquillo.

Steven Berghuis será el asistente por la derecha en ataque, con Abdellah Ouazane actuando desde la izquierda. Tolu Arokodare será la referencia del Ajax ante los visitantes de Tilburg.

El Ajax logró golear al Fortuna por 1-5 y, por tanto, afronta con confianza el duelo ante el Willem II. El conjunto de Tilburg sumó un meritorio punto en su visita al también colíder AZ (1-1).

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Ajax crest
Ajax
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Willem
WII

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.

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