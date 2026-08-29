El Ajax reanuda la temporada en la Eredivisie de la Vriendenloterij este domingo con una visita al Telstar. Míchel introduce varios cambios en su equipo, según pronostica Voetbalzone. El duelo en Velsen-Zuid comenzará a las 16:45 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. Lucas Rosa será reemplazado en el lateral derecho por Anton Gaaei. Aaron Bouwman y Youri Baas formarán el centro de la defensa del conjunto visitante, con Caio Henrique como lateral izquierdo.

Youri Regeer se retiró pronto en el partido ante el FC Sion y será sustituido contra el Telstar por Jorthy Mokio. Davy Klaassen y Julian Brandt completarán este domingo el centro del campo del Ajax.

Tolu Arokodare marcó dos veces ante el FC Sion y, por lo tanto, mantendrá a Marcos Leonardo en el banquillo. Steven Berghuis (derecha) y Abdellah Ouazane (izquierda) deberán encargarse del suministro por las bandas.

El Ajax no jugó la semana pasada debido a los compromisos de competición europea. El Telstar perdió hace dos semanas por 1-3 ante el Sparta Rotterdam.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Mokio, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.