¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
imago-sport-1082043231.jpgANP
Rian Rosendaal

Traducido por

Posible alineación del Ajax: Míchel introduce dos cambios en su equipo

Telstar vs Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie

El Ajax reanuda la temporada en la Eredivisie de la Vriendenloterij este domingo con una visita al Telstar. Míchel introduce varios cambios en su equipo, según pronostica Voetbalzone. El duelo en Velsen-Zuid comenzará a las 16:45 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. Lucas Rosa será reemplazado en el lateral derecho por Anton Gaaei. Aaron Bouwman y Youri Baas formarán el centro de la defensa del conjunto visitante, con Caio Henrique como lateral izquierdo.

Youri Regeer se retiró pronto en el partido ante el FC Sion y será sustituido contra el Telstar por Jorthy Mokio. Davy Klaassen y Julian Brandt completarán este domingo el centro del campo del Ajax.

Tolu Arokodare marcó dos veces ante el FC Sion y, por lo tanto, mantendrá a Marcos Leonardo en el banquillo. Steven Berghuis (derecha) y Abdellah Ouazane (izquierda) deberán encargarse del suministro por las bandas.

El Ajax no jugó la semana pasada debido a los compromisos de competición europea. El Telstar perdió hace dos semanas por 1-3 ante el Sparta Rotterdam.

Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Ajax crest
Ajax
AJX

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Mokio, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google