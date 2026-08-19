El Ajax se enfrenta este jueves al FC Sion en los play-offs de la Conference League. El entrenador Míchel introduce dos cambios en su equipo, según pronostica Voetbalzone. El partido en Suiza comienza a las 20:15 y podrá verse en directo en la plataforma de streaming KIJK.

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. La defensa del conjunto visitante de Ámsterdam estará formada por (de derecha a izquierda) Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Youri Baas y Owen Wijndal.

Youri Regeer deberá encargarse del control en el centro del campo del Ajax en Suiza. Davy Klaassen también tendrá un puesto en el once inicial y Julian Brandt regresa a la alineación del Ajax para aportar impulso ofensivo.

Kasper Dolberg sigue siendo jugador del Ajax y actuará como delantero centro más adelantado ante el Sion. Steven Berghuis (derecha) y Abdellah Ouazane (izquierda) deberán surtir de balones al atacante danés desde las bandas.

El Ajax disputa, por tanto, primero el partido de ida como visitante, con la vuelta el jueves 27 de agosto en Ámsterdam. El ganador de la eliminatoria se clasificará para la fase principal de la Conference League.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Dolberg, Ouazane.