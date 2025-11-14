Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
team-logoPortugal
Estadio do Dragao
team-logoArmenia
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (Estados Unidos)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Portugal vs. Armenia, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de las Eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026 entre Portugal y Armenia, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Portugal recibe a Armenia este domingo 16 de noviembre a las 15:00 horas (España) en el estadio Do Dragao, por la sexta jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Portugal vs. Armenia de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Lusos llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Irlanda en la fecha cinco, con tarjeta roja incluida para Cristiano Ronaldo. El equipo dirigido por Roberto Martínez es líder en el Grupo F con 10 puntos, de manera que aún corre el riesgo de caer al repechaje con una derrota e incluso con un empate.

Por su parte, la Havaqakan cayó por 0-1 frente a Hungría en su más reciente partido de la eliminatoria. El cuadro a cargo de Yegishe Melikyan es último en la tabla con tres unidades, sin aspiraciones mundialistas.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Portugal vs Armenia, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaUEFA TV
SudaméricaESPN 2, Disney+ Premium
MéxicoSky Sports
Estados UnidosViX, FOX Sports 2, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Portugal vs Armenia

crest
Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo F
Estadio do Dragao

El partido se disputa este domingo 16 de noviembre a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Do Dragao.

  • México:08:00 horas
  • Argentina:11:00 horas
  • Estados Unidos:09:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Portugal contra Armenia alineaciones

PortugalHome team crest

4-3-3

Formación

4-3-3

Home team crestARM
1
D. Costa
3
R. Dias
13
R. Veiga
2
Nélson Semedo
20
João Cancelo
23
Vitinha
10
B. Silva
15
J. Neves
9
G. Ramos
17
R. Leao
8
B. Fernandes
16
H. Avagyan
5
S. Mkrtchyan
2
S. Muradyan
3
E. Piloyan
21
N. Tiknizyan
20
K. Muradyan
8
E. Spertsyan
18
N. Aghasaryan
9
A. Serobyan
13
K. Hovhannisyan
17
G. Ranos

4-3-3

ARMAway team crest

POR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. Martinez

ARM
-Alineación

Suplentes

Manager

  • Y. Melikyan

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Portugal

Los Lusos se han complicado la eliminatoria al no asegurar su pase a la Copa del Mundo antes de la última fecha, sin embargo, su destino aún sigue en sus manos, aunque deberán terminar el trabajo sin Cristiano Ronaldo, quien fue expulsado frente a Irlanda.

Noticias de la Selección de Armenia

La Havaqakan buscaba clasificar a su primer Mundial, pero tendrá que esperar a 2030, al tiempo que pone la mira en la Euro de 2028.

Cómo llegan al partido

POR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

ARM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
2/10
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

POR

Últimos partidos

ARM

4

Victorias

1

Empate

0

Victorias

11

Goles marcados

3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0