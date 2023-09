Por qué no juega Lionel Messi ante Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

El capitán albiceleste no estará desde la partida en el duelo ante Bolivia por la segunda fecha de las Eliminatorias.

El martes 12 de septiembre, desde las 17:00, Argentina enfrenta a Bolivia en el Hernando Siles por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El trámite tendrá la complicación de ser en la altura y, además, de que Lionel Messi no está de arranque.

¡El compromiso de Leo con su país es evidente, es el futbolista con más partidos disputados en la selección nacional y ha jugado casi el 90% de los encuentros por los puntos que le tocó disputar. No obstante, ya avisó que iba a comenzar a jugar menos.

POR QUÉ NO JUEGA LIONEL MESSI VS. BOLIVIA

LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

La Pulga no será titular ante Bolivia por una cuestión física. El arrastre de encuentros en Inter Miami lo fatigó, al punto de pedir el cambio contra Ecuador en Buenos Aires, y con el poco tiempo entre partidos no logró recuperarse. Antes de viajar a La Paz se realizó estudios de rutina para certificar que no había lesión, todo salió bien y viajó, aunque se entrenó diferenciado de sus compañeros. Por lo tanto, ni siquiera irá al banco de suplentes. La última vez que pasó esto fue en el amistoso ante Indonesia, en junio de 2023.