¿Por qué no jugará Ángel Zaldívar con Chivas vs América?

El 'Chelo' no viajó a la Ciudad de México pues está descartado para enfrentar al América con el Rebaño.

El Clásico Nacional, en el que se medirán Chivas y América, está a la vuelta de la esquina, mismo donde ambos clubes están obligados a sacar los tres puntos tanto para sumar en la clasificación general del Apertura 2021 así como el orgullo en un cierre de semana envuelto en polémica después de las declaraciones de Roger Martínez y el agarrón en redes sociales.

Ningún futbolista quiere perderse este duelo, sin embargo, el Rebaño tendrá una baja sensible. Se trata de Ángel Zaldívar, delantero que no ve actividad desde el duelo contra Necaxa del 28 de agosto y que se perderá esta contienda con el interinato de Marcelo Michel Leaño.

El 'Chelo' quedó como responsable del ataque del Guadalajara tras la salida de José Juan Macías y ha visto actividad en siete encuentros en lo que va del campeonato, mostrando que puede hacerse cargo de la ofensiva de Chivas aunque los números no se les hayan dado y que detonaron en la destitución de Víctor Manuel Vucetich. Por eso, muchos aficionados se preguntan por qué no está en la convocatoria y no hizo el viaje al compromiso ante las águilas.

En Goal te contamos las razones de su ausencia:

¿POR QUÉ NO JUGARÁ ÁNGEL ZALDÍVAR CONTRA AMÉRICA?

Zaldívar recibió el alta médica después de una lesión hace unas semanas, sin embargo, no estaba en óptimas ocasiones para realizar el viaje y ser contemplado para el partido. Se espera que pueda tener minutos en la jornada doble contra Querétaro.