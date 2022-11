¿Por qué los futbolistas de Irán no cantan el himno y qué protestan durante el Mundial Qatar 2022?

Irán ha sido goleada por Inglaterra en el debut de las dos selecciones en el Mundial de Qatar 2022, con el combinado asiático padeciendo el poderío ofensivo del conjunto que dirige Gareth Southgate.

Inglaterra aplasta a Irán: el show de goles, aquí (6-2)

En los instantes previos a este encuentro, el que abría un Grupo B que comparten con Estados Unidos y Gales, los jugadores del combinado asiático llamaron la atención del mundo entero al no entonar las estrofas del himno nacional iraní.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/6tYqjloYYi