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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Por primera vez, Argentina vence a Egipto

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EE. UU.

Los «bailarines de tango» se llevaron la victoria con una jugada decisiva

La selección argentina hizo historia al vencer 3-2 a Egipto en el Mundial.

La Albiceleste venció 3-2 a Egipto este martes en Atlanta, en los octavos del Mundial 2026.

Egipto terminó el primer tiempo 1-0 arriba y amplió a 2-0 en el segundo, pero Argentina respondió con tres tantos en los minutos finales.

Según la red de estadísticas «Squawka», es la primera vez que Argentina gana un partido tras ir perdiendo al descanso.

Antes de este duelo, Argentina había perdido nueve de los diez partidos en los que se había ido al descanso en desventaja, empatando el restante.

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Para Egipto, que había ganado 1-0 a Nueva Zelanda y empatado tres veces en la fase de grupos, fue su primera derrota en el torneo.

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