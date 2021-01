Piojo Herrera niega tener relación con Greg Taylor

El antiguo entrenador de las Águilas del América aseguró que no cuenta con un promotor que lo maneje.

La polémica una vez más atacó a la , y el Piojo Herrera no puede deslindarse de ella a pesar de ya no ser parte del América. El antiguo entrenador de las Águilas habló sobre Greg Taylor, promotor estadounidense, y negó tener relación alguna con él.

Tras la publicación del reportaje El Cartel del Gol de Amir Ibrahim, el nombre de Taylor rondó nuevamente al futbol mexicano. El texto muestra una ardua investigación en donde el estadounidense maneja los hilos de distintos futbolistas y directivos, entre ellos Miguel Herrera.

"Sinceramente, nunca he tenido promotor. Nunca me he manejado con promotores. Lo he expresado siempre. A (Greg) Taylor alguna vez lo saludé porque representaba a Raúl Jiménez. A Carlos Hurtado alguna vez nos vimos en un restaurante. Nunca más los he vuelto a ver", estableció.

De acuerdo con el reportaje, Taylor se ha encargado por años de representar a distintos personajes del futbol mexicano, de quienes obtiene cuotas por colocarlos en los equipos. Greg es ahora el dueño de tras la compra a Grupo Caliente en verano de 2020.