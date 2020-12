¿Qué polémicas tuvo Miguel Herrera como entrenador del América y qué las causó?

El técnico Azulcrema constantemente estuvo envuelto en pleitos, siendo uno de los motivos que le costó el puesto.

Miguel Herrera siempre va a ser uno de los personajes más polémicos del futbol mexicano. Desde su época como futbolista en la era un férreo defensor y estuvo envuelto en una bronca con la Selección de , nunca ha podido huír de los problemas.

Su controversia más reciente vino el sábado 19 de diciembre, cuando el América cayó eliminado en la con marcador de 3-1 ante LAFC. En ese partido, el Piojo tuvo un tenso episodio con el auxiliar del cuadro estadounidense, siendo expulsado y saliendo del campo con un ojo rojo.

Además de los malos resultados deportivos, la directiva Azulcrema decidió prescindir de sus servicios sabiendo el fuerte carácter que tiene y que no siempre domina, siendo la segunda ocasión que pierde el empleo por un problema así, recordando cuando golpeó a Christian Martinoli y fue separado de su cargo en la Selección mexicana.

A continuación, en Goal recapitulamos algunas de las polémicas que tuvo el Piojo Herrera en este paso por el Nido.

PELEA CON LAFC

El partido entre América y LAFC tuvo muchos episodios tensos, pero ninguno como lo sucedido al medio tiempo del compromiso de semifinales. El Piojo discutió fuertemente con Ante Razov, que le picó el ojo y se enfrascaron en empujones.

QUEJAS AL ÁRBITRO

Es demasiado constante ver a Miguel Herrera molestarse con los árbitros, quejándose constantemente en cada conferencia de prensa al finalizar los partidos. Para nadie es un secreto que su temperamento es uno de sus grandes defectos como entrenador.

NO LE IMPORTABA EL CUBREBOCAS

En la Copa GNP pasó uno de sus grandes polémicas, siendo el único técnico que se negaba al uso del cubrebocas . El técnico se negó a utilizarlo hasta que fue obligado por la .

EL "PUTO ÁRBITRO"

Después de la derrota del América 5-2 contra en el Apertura 2019, Miguel Herrera explotó contra el árbitro Marco Antonio Ortiz, llevándose críticas por supuesta homofobia en sus palabras: “No puedo hablar con la prensa, pero hablen con el puto árbitro que viene allá atrás”.

INSULTOS A DELGADILLO

Uno de los árbitros con los que más problemas tuvo fue con Paul Delgadillo, al cual insultó fuertemente tras una polémica decisión del silbante: “ Siempre sale un tarado a decir estupideces . Si me lo encuentro en la calle le digo eres un idiota, me expulsaste a un jugador al minuto 10' y ahora sales a decir que me ayudaste”.

PELEA CON CRISTANTE

Otra pelea que tuvo el Piojo en la cancha fue con Hernán Cristante, que lo ahorcó después de una fuerte discusión. Ambos se fueron a los vestuarios expulsados, por lo cual el problema no pasó a más.