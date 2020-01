Pinola: "¿El Boca de Riquelme? Es el de siempre"

El defensor de River elogió a Román, pero dejó en claro que su nueva función en el Xeneize no le agrega un plus especial al Superclásico.

Javier Pinola , uno de los principales referentes de River, habló una vez más de la importancia de los Superclásicos ganados ante Boca en los últimos años y de los que se vendrán, con elogios hacia Juan Román Riquelme incluidos.

"Riquelme es un referente del fútbol argentino y mundial. Un tipo muy inteligente al que le encanta el fútbol. Sabe mucho y ojalá que pueda aplicar ese conocimiento desde otra función", señaló el capitán millonario, en declaraciones a Olé.

Consultado acerca de si será un desafío especial ganarle al equipo de Román, el defensor fue tajante: "No. Es el Boca de siempre. El Boca que dirige Miguel Ángel Russo, y nada más". "Boca es nuestro máximo rival, nada más. No me detuve a pensar en si somos su karma, sino en aprovechar cada victoria contra ellos y en estar preparados para el próximo cruce", explicó.

Por último, en la misma línea, Pinola reveló que los jugadores de Boca "te respetan" . "Siempre hubo un respeto mutuo. Pero a mí de chico me tocó vivir la época en la que River salía campeón, pero no podíamos ganarles. Y ahora es al revés. Hay que seguir con ese convencimiento, pero no porque nos preparemos sólo para Boca: lo hacemos para cada partido. Aunque esos clásicos son desafíos que nos gustan y eso te lleva a la exigencia de no bajar ni un poco", concluyó.