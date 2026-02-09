París FC vs. Real Madrid femenino, Champions League femenina: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

París FC femenino recibe a Real Madrid femenino este miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Charléty, en partido correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League femenina 2025-26.

Sigue aquí en directo el París FC femenino vs. Real Madrid femenino de la Champions League femenina 2025-26

Las Parisinas terminaron décimas en la fase de liga con ocho puntos, con dos victorias en sus últimos tres juegos, el impulso suficiente para evitar la eliminación.

Por su parte, las Merengues clasificaron al playoff desde la séptima posición con tres triunfos, dos empates y solo una derrota para un total de 12 unidades, un buen rendimiento, pero aún así corto para entrar al top 4.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver París FC vs Real Madrid, Champions League femenina 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Disney+, mientras que en México se podrá seguir por TVC Deportes.

En Sudamérica el duelo estará a cargo de ESPN 2 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, Paramount+, CBSSN y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de París FC vs Real Madrid

El partido se disputa este miércoles 11 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Charléty.

México:14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Paris FC contra Real Madrid Femenino alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager S. Soubeyrand Alineación probable Suplentes Manager P. Quesada

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del París FC femenino

Las Parisinas no viven su mejor momento a nivel local, donde solo suman un triunfo en sus cinco juegos más recientes y actualmente ocupan la cuarta posición con 27 puntos, muy lejos de las líderes (Olympique Lyon, 43 puntos).

Noticias del Real Madrid femenino

Linda Caicedo fue reconocida en la semana con el Premio EFE a la Mejor Jugadora Iberoamericana de 2025. La delantera colombiana no ocultó su felicidad por el reconocimiento a su trabajo.

"Estoy muy contenta y agradecida de recibir este premio, habla bien del trabajo que estoy haciendo. Ser parte de esta historia y recibirlo con el club me hace muy feliz. Siempre quiero mejorar, pero que venga este premio en este momento me pone muy contenta y voy a seguir trabajando día a día para mejorar y lograr muchas cosas más”, expresó.

Asimismo, Emilio Butragueño estuvo presente en la entrega del reconocimiento y no dudó en alabar a Caicedo.

“Estamos muy orgullosos de ella y de lo que representa. Es muy joven, lo tiene todo por delante y lo vivimos con mucha ilusión. Es un reconocimiento muy prestigioso que premia su talento, pero también su sacrificio diario por intentar ser mejor. Debe sentirse orgullosa por el papel que está desempeñando como embajadora de su país y del fútbol en todo el mundo. Estamos encantados de que sea jugadora de nuestro equipo”, explicó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles