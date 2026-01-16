Pachuca vs América, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Pachuca recibirá al América este domingo 18 de enero a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo, dentro de la jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí en directo el partido Pachuca vs América del torneo Clausura 2026

Los Tuzos debutaron en casa con el pie derecho al imponerse 2-1 a León en la jornada doble a media semana y esperan volver a tener un buen resultado en el 'Huracán' ante unas Águilas que no atraviesan su mejor momento y confían en aprovechar ese mal momento.

Las alarmas en Coapa se han encendido, pues tras la derrota contra el Atlético San Luis en la fecha 2, el equipo dirigido por André Jardine ha dejado dudas por su arranque de certamen titubeante y saldrán a la cancha de los hidalguenses con la obligación de ir por su primer triunfo de la competencia.

Aquí en GOAL te decimos cómo ver este partido del torneo Clausura 2026:

Cómo ver Pachuca vs América, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox, Fox One Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en Fox y Fox One, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Pachuca vs América

Liga MX - Clausura Estadio Miguel Hidalgo

El partido se disputa este domingo 18 de enero a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio Hidalgo.

México: 19:06 horas

Estados Unidos:20:06 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (Lunes 19)

Noticias del equipo y escuadras

Pachuca contra CF America alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager E. Solari Alineación probable Suplentes Manager A. Jardine

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Pachuca

El nuevo proyecto de Pachuca bajo el mando de Esteban Solari recién ha iniciado y para su causa, sería clave poder conseguir una victoria contra uno de los máximos candidatos al título del futbol mexicano como lo es el América, para que la plantilla tome confianza antes del parón del torneo por la actividad de la Selección mexicana.

Con las incorporaciones de elementos como Salomón Rondón y Alan Mozo, los Tuzos esperan poder retomar el protagonismo perdido y volver a aspirar a meterse a la Liguilla, a la cual no pudieron acceder el semestre pasado tras quedar eliminados en el Play-In, instancia que ya no se disputará en el torneo Clausura 2026.

Noticias de América

Con un empate y una derrota, América ha estado alejado de las expectativas en el inicio del certamen, además de que no ha podido marcar gol tras dos partidos disputados y en caso de no poder ganar en este juego, André Jardine firmaría su peor arranque de torneo en su etapa como director técnico del equipo de Coapa.

Las Águilas podrían ya contar con los regresos de Henry Martín y Erick Sánchez para este compromiso, pero el entrenador brasileño será quien decida a último momento si ambos aparecen en el banquillo o los reserva para la fecha 4 del futbol mexicano.

Alejandro Zendejas está prácticamente descartado para tener minutos con los Azulcremas, al estar aún en recuperación de una sobrecarga muscular, mientras que Ramón Juárez deberá cumplir con su partido de suspensión tras ser expulsado en el compromiso contra Atlético San Luis a mitad de semana.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles