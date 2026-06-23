Oyarzabal: «Arabia Saudí me ha permitido disputar uno de mis mejores partidos»

El delantero español Mikel Oyarzabal vivió las dos caras del Mundial en una semana. Tras un discreto debut ante Cabo Verde, en el que no tocó el balón en la primera media hora, el delantero español se resarció frente a Arabia Saudí: marcó dos goles y dio una asistencia en los primeros 30 minutos.

Este martes, en rueda de prensa, el jugador habló de su estado físico y, según Marca, declaró: «Estoy bien. Tengo algunas molestias, pero como todos; todos los jugadores necesitan cuidado especial. En el último partido no estaba seguro de lo que pasaría, pero todo salió bien».

Sobre los posibles rivales en rondas futuras, admitió: «Es imposible no pensar en ello y no ver los partidos, pero aún queda mucho camino y no depende de nosotros, así que debemos esperar».

Sobre su futuro y los rumores de traspaso, afirmó: «Estoy centrado en ayudar al equipo a ganar en los próximos tres días. Estoy donde quiero estar, en el club que considero mi hogar, la Real Sociedad. No pienso en el futuro, solo en llegar a Uruguay en las mejores condiciones».

Sobre la presión de ser el goleador, se mostró tranquilo: «Tengo compañeros capaces de marcar, así que confío en ellos y en mí mismo; lo importante es el equipo».

Sobre el cambio táctico de jugar con Olmo detrás de él en vez de Pedri, añadió: «Son dos jugadores diferentes y decisivos, como los laterales o los extremos. Con uno u otro en el campo, hay que adaptarse. No voy a descubrir nada nuevo sobre Dani u Pedri; solo hay que adaptarse para rendir al máximo».

Además, mostró hartazgo ante las noticias que lo describen como un jugador «injustamente tratado por los medios» y afirmó: «Estoy harto de esta pregunta. No me importa lo que digan mis compañeros o el cuerpo técnico… Sabemos cómo funciona el fútbol, es normal que hablen, pero yo no le doy importancia».

Con el mismo tono contundente, comentó la aparición de su nombre en la prensa internacional: «No me importa, no me preocupa y no voy a perder el tiempo en eso. Si hago algo mal, lo sé; y si alguien debe decírmelo, lo hará aquí dentro (en el vestuario), igual que cuando las cosas van bien».

Sobre la calidad de sus compañeros y su deseo de jugar, añadió: «Si te rodeas de los mejores, tu rendimiento mejora, pero también debes esforzarte más. Quiero jugar y sumar el mayor número de minutos posible, y me siento en buena forma».

Sobre lo que le da tranquilidad, añadió: «Ahora hay pocas cosas que me molesten, porque sé cómo funcionan las cosas. Estoy bien, con buena salud, y mi familia me ayuda mucho; cada vez hay menos cosas que puedan sacarme de esta estabilidad».

Elogió a su joven compañero Lamine Yamal: «Es uno de los mejores jugadores del mundo; cuando tiene el balón, crea peligro de la nada».

Sobre el próximo duelo con Uruguay, avisó: «Es un equipo combativo, intenso y muy unido a su país. Debemos centrarnos en nosotros y no caer en provocaciones».

Para concluir, recordó su brillante actuación ante Arabia Saudí y el planteamiento táctico del seleccionador Luis de la Fuente. No sé si fueron los mejores 45 minutos de mi carrera. Tuve suerte de que el balón me cayera en esas dos ocasiones, pero creo que ya jugué otros partidos a este nivel. Analizo el partido, busco dañar al rival y doy lo mejor de mí para ayudar al equipo sin estorbar.