Otra crítica más: «El gran Mika Godts perdió el balón dieciséis veces»

Henk Spaan vuelve a criticar a Mika Godts. El extremo de 20 años del Ajax ha participado en 31 goles esta temporada, pero nada le basta al columnista de Het Parool.

El belga ha marcado 17 goles y dado 14 asistencias en 42 partidos oficiales, pero sigue siendo blanco habitual de la sección diaria «Spaan da puntos».

Tras el insípido empate entre sc Heerenveen y Ajax, Spaan elogia sorpresivamente a Anton Gaaei, Youri Baas, Lucas Rosa y Davy Klaassen, pero concluye: «Aparte de eso, solo vi salpicaduras de agua».

Luego critica a Godts: «Se dice que los grandes dan un paso al frente cuando hace falta. El gran Godts perdió el balón al menos dieciséis veces».

El viernes supo que no irá al Mundial con Bélgica, así que se centra en sus últimas semanas con el Ajax.

Tras el empate en Frisia, el Ajax necesita los play-offs para mantener sus opciones europeas.

El jueves visitarán al FC Groningen en el Kras Stadion de Volendam.