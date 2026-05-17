Óscar García realiza cuatro cambios en el Ajax

El Ajax cierra la temporada de la Vriendenloterij Eredivisie este domingo ante el sc Heerenveen. Necesita ganar para asegurar una mejor posición de cara a las competiciones europeas. Ya se conoce el once visitante y Óscar García ha hecho los cambios necesarios.

Maarten Paes estará bajo los palos, con Anton Gaaei (derecha) y Lucas Rosa (izquierda) en los laterales. Youri Baas, pese a su reciente enfermedad, será titular en el centro de la defensa junto a Ko Itakura, quien reemplaza a Josip Sutalo por falta de forma.

En el centro del campo actuarán Jorthy Mokio, Davy Klaassen y Sean Steur, mientras que Óscar Gloukh y Youri Regeer esperan su oportunidad en el banquillo.

Steven Berghuis actúa por derecha y Mika Godts, ausente en el Mundial, por izquierda. Wout Weghorst reemplaza a Kasper Dolberg, con molestias en el tendón de Aquiles, aunque el danés será suplente.

Alineación del sc Heerenveen: Klaverboer, Zagaritis, Willemsen, Kersten, Braude; Van Overeem, Meerveld, Linday; Oyen, Vente, Trenskow.

Once del Ajax: Paes; Gaaei, Itakura, Baas, Rosa; Mokio, Klaassen, Steur; Berghuis, Weghorst, Godts.