Oscar García abandona el Ajax con efecto inmediato

Oscar García deja el Ajax con efecto inmediato, según anunció el club este domingo. Su contrato, que terminaba en 2027, ha sido rescindido.

García fue nombrado entrenador del Jong Ajax poco después de que Jordi Cruijff asumiera la dirección técnica, y pronto ascendió.

Cruijff destituyó al interino Fred Grim meses antes del final de la temporada y lo reemplazó por García.

Con él al frente, el equipo terminó quinto en la VriendenLoterij Eredivisie y luego ganó los play-offs para acceder a la fase previa de la Conference League.

A principios de este mes se nombró entrenador a Míchel, lo que dejó en el aire el futuro de García. Finalmente, él y el preparador físico Enrique Sanz dejan el club.