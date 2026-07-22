Oficialmente... Casemiro se une a Messi en el Inter Miami

El club estadounidense Inter Miami anunció oficialmente el fichaje de Casemiro en una operación a coste cero, de modo que el centrocampista brasileño jugará junto al argentino Lionel Messi, después de que ambos se enfrentaran cara a cara en numerosas ocasiones en el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.

El Inter Miami confirmó, en un comunicado oficial, este miércoles, que Casemiro firmó un contrato que se extiende hasta el final de la temporada 2027, con una opción de prórroga hasta junio de 2029, y que el jugador estará disponible para competir una vez completados los trámites para la obtención del visado de trabajo.

Está previsto que el astro brasileño lleve el dorsal número 5.

Casemiro, de 34 años, dejó el Manchester United tras finalizar su contrato al término de la temporada pasada, y se esperaba que se incorporara al Inter Miami después del Mundial de 2026.

Las primeras palabras de Casemiro tras firmar

El internacional brasileño expresó su alegría por afrontar esta nueva experiencia, subrayando que su ambición de conquistar más títulos fue el factor más determinante detrás de su decisión.

Casemiro afirmó, en declaraciones al sitio web de su nuevo club: «Lo que siempre me motiva es ganar y seguir evolucionando. El proyecto que me presentó el club y los esfuerzos que se hicieron para cerrar la operación significan mucho para mí».

Y añadió: «Estoy sumamente agradecido por esta confianza, y espero corresponderla dentro y fuera del campo, tanto en los partidos como en los entrenamientos diarios. Daré todo lo que tengo por el club y su afición».

Beckham: Casemiro es un campeón acostumbrado a ganar

Por su parte, el copropietario del club, David Beckham, dio la bienvenida a la incorporación del exjugador del Real Madrid y del Manchester United, subrayando que el club ha fichado a uno de los jugadores más exitosos de su generación.

Beckham dijo: «Estoy muy feliz por la incorporación de Casemiro y su familia al Inter Miami. Siempre lo he admirado como jugador y como persona. Es un campeón acostumbrado a ganar, y después de una trayectoria excepcional con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra que haya elegido Miami como su nuevo destino».

Casemiro ya jugó anteriormente para el Real Madrid y el Manchester United y conquistó con ellos varios títulos, el mismo escenario que vivió Beckham cuando era jugador.

A su vez, el propietario y director del club, Jorge Mas, aseguró que la operación refleja las grandes ambiciones del Inter Miami, explicando que el club aspira a convertirse en un referente mundial y no solo en uno de los mejores clubes de Estados Unidos.

Y añadió: «Casemiro encarna los valores sobre los que se sustenta el club: el liderazgo, la mentalidad ganadora y la gran experiencia. Que haya elegido unirse a nosotros después de todo lo que ha logrado confirma su fe en nuestro proyecto».

Una trayectoria repleta de títulos

Casemiro llega a la liga estadounidense tras una trayectoria excepcional, que inició con el Sao Paulo brasileño, antes de fichar por el Real Madrid en 2013, donde se convirtió en uno de los mejores mediocentros del mundo.

Durante 8 temporadas con el conjunto blanco, disputó 336 partidos, en los que marcó 31 goles y repartió 29 asistencias, y contribuyó a la conquista de 18 títulos, entre los que destacan 5 títulos de la Liga de Campeones de Europa, 3 títulos de la Liga española y 3 del Mundial de Clubes.

En 2022 fichó por el Manchester United, donde disputó 160 partidos, en los que marcó 26 goles y dio 14 asistencias, y contribuyó a la conquista de la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa.

En el plano internacional, Casemiro disputó 91 partidos con la camiseta de la selección de Brasil, se coronó campeón de la Copa América 2019 y participó en las ediciones de 2018, 2022 y 2026 del Mundial, jugando todos los partidos de la Canarinha en el Mundial de 2026, marcando un gol en dieciseisavos de final y dando una asistencia en octavos de final.