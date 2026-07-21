Oficial... el Tottenham anuncia el fichaje de Robertson

El Tottenham Hotspur anunció oficialmente el fichaje del escocés Andrew Robertson, en una operación a coste cero, tras finalizar su contrato con el Liverpool.

Robertson se despidió del Liverpool al término de la temporada pasada, después de 9 años en la fortaleza de Anfield, repletos de logros y títulos.

El Tottenham señaló a través de su página oficial: "Tras liderar a la selección de Escocia en la última fase final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, el lateral comenzó su etapa con el Tottenham esta semana al incorporarse por primera vez a Hotspur Way".

Y añadió: "El defensa, que se unió a nosotros tras el final de su contrato con el Liverpool a principios de mes, comenzó a instalarse en la zona N17 esta semana, donde conoció a sus nuevos compañeros de equipo y dio inicio a las pruebas y entrenamientos de pretemporada".

Según la red "Transfermarkt", Robertson, de 32 años, firmó con el Tottenham un contrato hasta junio de 2030.

Esta operación llega para reforzar las filas del Tottenham, que sufrió mucho la temporada pasada, y estuvo a un paso del descenso al Championship, antes de mantenerse en la Premier League en los últimos metros del campeonato.

El Tottenham cerró numerosos fichajes en los últimos días de cara a la nueva temporada, encabezados por Sandro Tonali (Newcastle), Mathías Fernández (West Ham) y Marcus Senesi (Bournemouth)







